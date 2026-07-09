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Kim Kardashian ve Lewis Hamilton arasındaki büyük aşk bitti! Ayrılık gerekçeleri olay

Kim Kardashian ve Lewis Hamilton arasındaki büyük aşk bitti! Ayrılık gerekçeleri olay
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ABD'li televizyon yıldızı Kim Kardashian ile Formula 1 pilotu Lewis Hamilton arasındaki büyük aşk sona erdi. Sosyal medya hesabından tüm fotoğrafları kaldıran Kim Kardashian, Lewis Hamilton’ı takipten çıkardı. Ayrılığın sebebinin, Lewis Hamilton’ın eski sevgilisi ve Kim Kardashian’ın üvey kız kardeşi Kendall Jenner’ı unutamaması olduğu iddia edildi.

Dünya genelinde geniş bir hayran kitlesine sahip olan ABD'li televizyon yıldızı Kim Kardashian ile Formula 1'in efsanevi pilotu Lewis Hamilton arasındaki büyük aşk sürpriz bir şekilde noktalandı. 

FOTOĞRAFLARI KALDIRIP TAKİPTEN ÇIKTI

İlişkilerini gözler önünde yaşamayı seven çiftin büyük aşkı sona erdi. Kim Kardashian, sosyal medya hesabından Hamilton ile olan tüm fotoğraflarını kaldırarak ünlü pilotu takipten çıkardı.

AYRILIK GEREKÇESİ ÜVEY KIZ KARDEŞİ

İngiliz basınındaki iddialara göre bu büyük aşkın bitme sebebi ise oldukça çarpıcı. Hamilton’ın, geçmişte aşk yaşadığı ve aynı zamanda Kim Kardashian’ın üvey kız kardeşi olan ünlü model Kendall Jenner’ı unutamadığı, bu durumun ilişkide geri dönülemez bir krize yol açtığı dile getirildi. Kim Kardashian'ın bu duruma artık dayanamadığı ve ilişkiyi sonlandırdığı ifade edildi. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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