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Fransa-Fas maçının hakemi tartışmalara yol açtı! Bakın hangi ülkeden

Fransa-Fas maçının hakemi tartışmalara yol açtı! Bakın hangi ülkeden
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FIFA 2026 Dünya Kupası’ndaki ilk çeyrek final eşleşmesi, bu akşam TSİ 23.00’te Fransa ile Fas arasında Boston’da oynanacak. 66 bin seyirci kapasiteli stadyumda oynanacak maçı Arjantinli hakem Facundo Tello'nun yönetecek ve Facundo'nun yardımcılarının tümü Arjantinli olacak. FIFA'nın bu kararıyla birlikte 2026 Dünya Kupası'nda ilk kez bir maçın tüm hakemleri aynı ülkeden olacak. Bu durum dev maç öncesi tartışmaları beraberinde getirdi.

FIFA 2026 Dünya Kupası’nın ilk çeyrek final mücadelesinde Fransa ile Fas, bu akşam TSİ 23.00’te Boston’da karşı karşıya geliyor. 

FRANSA-FAS MAÇINDA BİR İLK GERÇEKLEŞECEK

66 bin seyirci kapasiteli dev stadyumda oynanacak bu kritik müsabaka, tarihi bir karara da sahne olacak. FIFA, zorlu karşılaşmayı yönetmesi için Arjantinli hakem Facundo Tello’yu görevlendirdi. Tello'nun yardımcılarının tamamı da yine Arjantinli hakemlerden oluşacak. Bu atamayla birlikte, 2026 Dünya Kupası'nda ilk kez bir maçın tüm hakem kadrosu aynı ülkeden seçilmiş oldu.

TARTIŞMALARA YOL AÇTI

FIFA’nın bu radikal kararı, dev randevu öncesinde futbol kamuoyunda büyük bir tartışma dalgası başlattı. Futbolseverler,  Arjantin'in turnuvada halen mücadele ettiğini ve yapılan bu atamanın yanlış olduğunu dile getirdi. Bu tartışmaların ardından tüm gözler, bu akşam hem iki dev takımın mücadelesinde hem de Arjantinli hakem triosunun performansında olacak.

Cemre Yıldız
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