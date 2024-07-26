Basel- Mulhouse Havalimanı'nda bomba ihbarı! Havalimanında ne oldu? Bomba ihbarı gerçek mi?

2024 Paris Olimpiyatlarının açılış gününde İsviçre sınırlarında bulunan, Fransa ve İsviçre'nin ortak kullandığı Basel-Mulhouse Havalimanı'nda bomba ihbarı yapıldı. Havaalanı polis ekiplerince boşaltıldı. Peki, Havalimanında ne oldu? Bomba ihbarı gerçek mi?

FRANSA HAVALİMANI'NDA BOMBA İHBARI

Fransa'da Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninin birkaç saat öncesinde tren hatlarının "kötü niyetli kişilerin eylemleri" nedeniyle büyük ölçüde kesintiye uğradığı bildirildi. Fransız ulusal demiryolu şirketi SNCF yaptığı açıklamada komşu ülke Belçika'ya ve Manş Denizi'nin altından Londra'ya giden trenlerde de bu eylemler nedeniyle aksamalar olduğu kaydedildi. Açıklamada, 800 bin yolcunun, saldırı sonucunda tren trafiğinde yaşanan aksamalardan etkilendiği belirtildi.

BOMBA İHBARI GERÇEK Mİ?

Tren hatlarındaki aksamalar sürerken Fransa-İsviçre sınırı yakınındaki Basel-Mulhouse-Freiburg Havalimanı'ndan yapılan açıklamaya göre, havalimanı "güvenlik gerekçesiyle" tahliye edilerek geçici olarak kapatıldı.

Eurostar şirketinden BFMTV kanalına yapılan açıklamada ise olumsuz sinyalizasyon koşulları nedeniyle Paris ve Londra arasında sefer yapan Eurostar trenlerinin farklı bir hat üzerinden seferlerini düzenlemek durumunda kaldığı bildirildi.