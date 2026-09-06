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Milyonlar kazanıyor ama yolcu taşıyor! Parasını bakın nereye veriyor

Milyonlar kazanıyor ama yolcu taşıyor! Parasını bakın nereye veriyor Haber Videosunu İzle
Milyonlar kazanıyor ama yolcu taşıyor! Parasını bakın nereye veriyor
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Daha önce antrenmana yaklaşık 7 bin sterlin değerindeki mütevazı aracıyla gitmesiyle dikkat çeken PSG'nin yıldızı João Neves, neden böyle bir tercih yaptığını açıkladı. Portekizli futbolcu, minibüsü ek iş olarak yolcu taşımak için kullandığını ve buradan kazandığı paranın tamamını yetimhaneye bağışladığını söyledi.

Psg forması giyen João Neves'in antrenmana 7 bin sterlin değerindeki bir minibüsle gitmesi daha önce dikkat çekmişti. Yüksek kazancına rağmen pahalı otomobiller yerine bu aracı kullanması merak konusu olan Neves'e, minibüsün tek aracı olup olmadığı ve neden antrenmana onunla geldiği soruldu.

“NORMALDE BU ARABAYI EK İŞ İÇİN KULLANIYORUM”

João Neves, verdiği yanıtla aracın arkasındaki hikâyeyi anlattı. Portekizli yıldız, minibüsü yalnızca ulaşım amacıyla kullanmadığını belirterek şunları söyledi:

“Normalde bu arabayı ek iş için kullanıyorum. Her sabah antrenmana gelmeden önce yolcu taşıyorum, otobüs durağından durağa.”

NEDEN MİNİBÜSLE ANTRENMANA GELDİĞİNİ ANLATTI

Neves, o gün programının aksadığını ve bu nedenle kullandığı araçla doğrudan antrenmana gitmek zorunda kaldığını söyledi:

“Ama o gün geç kaldım ve eve gidip üstümü değiştiremedim, sonra da normal şekilde antrenmana gelemedim. Bu yüzden son seferimden sonra doğrudan geldim.”

KAZANDIĞI PARANIN TAMAMINI YETİMHANEYE VERİYOR

Portekizli futbolcunun açıklamasındaki en dikkat çeken bölüm ise yolcu taşıyarak elde ettiği gelirin nereye gittiği oldu. Neves, “Bundan kazandığım tüm para yetimhaneye gidiyor, futbol parası ise sadece benim ve ailem için” ifadelerini kullandı. Böylece Neves'in daha önce merak konusu olan 7 bin sterlinlik minibüsünün hikâyesi de ortaya çıkmış oldu.

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