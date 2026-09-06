Haberler

Serhat Kılıç’ın 8 yıllık aşkından yürek yakan sözler: Beni hasretine mahkum ettin

Serhat Kılıç’ın 8 yıllık aşkından yürek yakan sözler: Beni hasretine mahkum ettin
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

51 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Serhat Kılıç’ın ardından 8 yıllık sevgilisi Özlem Esmergül’ün veda sözleri yürekleri dağladı. Kılıç’tan iki gün boyunca haber alamayınca evine giden Esmergül, sevdiği adamın cansız bedeniyle karşılaşmıştı. Yaşadığı büyük şokun ardından duygularını sosyal medyada paylaşan Esmergül, “Dünyaya bir daha gelirsek yine seni bulacağım, yine sana aşık olacağım” sözleriyle Kılıç’a veda etti.

Hayatını kaybeden ünlü oyuncu Serhat Kılıç’ın ölümünün ardından 8 yıllık sevgilisi Özlem Esmergül’ün acısı yürek burktu. Kılıç’tan yaklaşık iki gündür haber alamayan Esmergül, oyuncunun evine gittiğinde sevgilisinin cansız bedeniyle karşılaşmıştı. Büyük bir şok yaşayan Esmergül, Kılıç’ın ardından yaptığı duygusal paylaşımla yaşadığı acıyı gözler önüne serdi.

CANSIZ BEDENİNİ SEVGİLİSİ BULMUŞTU

Serhat Kılıç’tan yaklaşık iki gün boyunca haber alamayan sevgilisi Özlem Esmergül, kendisine ulaşamayınca oyuncunun evine gitmişti. Esmergül, Kılıç’ı evinde hareketsiz halde bulmuş ve durumu ekiplere bildirmişti.

İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, 51 yaşındaki oyuncunun hayatını kaybettiğini belirlemişti. Kılıç’ın evinde yapılan incelemede yasaklı madde bulunduğu öğrenilmiş, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacağı açıklanmıştı.

“DÜNYAYA BİR DAHA GELİRSEK YİNE SENİ BULACAĞIM”

Yaşadığı büyük acının ardından Özlem Esmergül, sosyal medya hesabından Serhat Kılıç’a veda etti.

Esmergül, 8 yıllık sevgilisine yönelik paylaşımında, “Dünyaya bir daha gelirsek eğer yine seni bulacağım, yine sana aşık olacağım, yalnız seni seveceğim…” ifadelerini kullandı.

“HAYATIMIN EN BÜYÜK AŞKI”

Kılıç’a “gözümün nuru, başımın tacı” diye seslenen Esmergül, paylaşımında sevgilisini şu sözlerle anlattı:

“Gözümün nuru, başımın tacı, içimin yarası, yoldaşım, sırdaşım, hayatımın en büyük aşkı, sevdiğim, ömrüm…”

“BEN HAYATIMDA HİÇ BÖYLE SEVİLMEDİM”

Serhat Kılıç ile 8 yıllık birlikteliğini sürdüren Esmergül, oyuncuya duyduğu sevgiyi “Ben hayatımda hiç böyle sevilmedim, hiç böyle sevmedim” sözleriyle ifade etti.

Esmergül, duygusal paylaşımını “Beni hasretine mahkum ettin” sözleriyle tamamladı. Sevgilisinin cansız bedenini evinde bulan Esmergül’ün bu sözleri, Kılıç’ın sevenlerini de derinden etkiledi.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
Rusya: Almanya'nın kararları gerçek bir savaşın başlangıcı

Rusya açık açık ilan etti: Bu gerçek bir savaşın başlangıcı...
DEM Parti'nin adı bir kez daha değişiyor: Demokratik Cumhuriyet Hareketi olarak yeni bir hareketi inşa edeceğiz

Yeni dönem, yeni isim! DEM Parti'nin adı bir kez daha değişiyor
Aziz Yıldırım, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi

Güne damga vuran görüntü

Tuğba Ekinci’nin ifadesi ortaya çıktı! Aylık gelirini de açıkladı

Tuğba Ekinci’nin ifadesi ortaya çıktı! Aylık geliri bakın ne kadar?

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nereden nereye! Kulüpsüz kalan Icardi'yi görenler şaşırdı

Nereden nereye! Son halini görenler şaşırdı
İran'dan ABD'ye peş peşe saldırılar! Gözetleme balonunu ile gemiler vuruldu

İran kozunu oynadı! İşte misilleme görüntüleri
Talisca'nın Fenerbahçe'den ayrılmadan 10 gün önce yaptığı ortaya çıktı

Gönderilmeden 10 gün önce yaptığı taraftarı kahretti

Genç oyuncu Itır Esen nişanlandı, yüzükleri Çağatay Ulusoy taktı: 'Darısı başına” yorumları yağdı

Genç oyuncu nişanlandı, yüzükleri takan daha çok ilgi çekti

Nazilli'de çatıya düşen dana kurtarıldı

Yerde serbest bıraktı, evde otururken gökte buldu
Londra derbisinde kazanan Arsenal! 1-0'dan geri dönüp 3'te 3 yaptılar

Boşuna "Dünyanın en iyi ligi" demiyorlar! İşte dev derbinin galibi

Husilerden Suudi Arabistan destekli güçlerin toplantısına balistik füze saldırısı

Suudi destekli güçlerin toplantısına füze yağdırdılar