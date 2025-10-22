Haberler

Barış Yarkadaş kimdir? Barış Yarkadaş kaç yaşında, nereli?
Barış Yarkadaş, Türkiye'nin medya ve siyaset dünyasında kendine sağlam bir yer edinen önemli isimlerden biridir. Kars'ın Susuz ilçesinde doğup büyüyen Yarkadaş, genç yaşlardan itibaren gazetecilik alanında kariyer yapmaya başlamış ve zamanla siyasette de aktif rol almıştır. Peki, Barış Yarkadaş kimdir? Barış Yarkadaş kaç yaşında, nereli?

Barış Yarkadaş, Türkiye'nin tanınmış gazeteci ve siyasetçilerinden biridir. Medya sektöründe uzun yıllar boyunca aktif rol alan Yarkadaş, hem yazılı hem de görsel basında önemli görevlerde bulunmuş; aynı zamanda milletvekilliği yaparak siyaset alanında da etkili bir isim haline gelmiştir. Barış Yarkadaş ile ilgili merak edilenler haberin devamında yer alıyor.

BARIŞ YARKADAŞ KİMDİR?

Barış Yarkadaş, 1974 yılında Kars'ın Susuz ilçesinde doğmuş, gazetecilik kariyerine üniversite yıllarında başlamış deneyimli bir isimdir. İstanbul'a taşındıktan sonra basın dünyasında farklı mecralarda görev yapmış, Çağdaş Gazeteciler Derneği İstanbul Şube Başkanlığı gibi önemli pozisyonlarda bulunmuştur.

Medya sektöründeki yoğun deneyiminin yanı sıra, 2015 yılında Türkiye genel seçimlerinde İstanbul milletvekili seçilerek siyasi alanda da aktif rol üstlenmiştir. Yarkadaş, ayrıca iki kitabın yazarıdır ve medya alanında çeşitli ödüllere sahiptir.

BARIŞ YARKADAŞ KAÇ YAŞINDA?

1974 doğumlu olan Barış Yarkadaş, 2025 yılı itibarıyla 51 yaşındadır. Kariyeri boyunca Türkiye medyasının önemli aktörlerinden biri olarak yer almıştır.

BARIŞ YARKADAŞ NERELİ?

Aslen Kars'ın Susuz ilçesindendir. Çocukluk ve ilk eğitim yıllarını burada geçirmiş, sonrasında ailesiyle birlikte İstanbul'a taşınmıştır. Hem Kars hem de İstanbul ile bağlantılı bir yaşam sürmüştür.

BARIŞ YARKADAŞ'IN KARİYERİ

Yarkadaş, gazetecilik mesleğine üniversite yıllarında başlamış ve birçok önemli gazete, televizyon ve radyoda görev yapmıştır. Radyo Yenigün, TV8, Star, Hürriyet gibi kuruluşlarda çalışmış, 2006 yılında kendi haber sitesi Gerçek Gündem'i kurmuştur.

Çağdaş Gazeteciler Derneği İstanbul Şube Başkanlığı görevini iki dönem üstlenmiş, sektör sorunlarının çözümü için aktif mücadele vermiştir. 2011'den itibaren Halk TV'de programlar yapmış, 2015 seçimlerinde milletvekili seçilerek siyasi kariyerine adım atmıştır. Ayrıca gazetecilik alanında kazandığı ödüller ve yazdığı kitaplarla tanınmaktadır.

