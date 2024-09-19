Balkan yemekleri neler, tarifi ne? MasterChef'te Balkan mutfağı lezzetleri! Boşnak mantısı, elbasan tava, kaymaçina nasıl yapılır?

Masterchef yarışmacıları 19 Eylül Perşembe günü yayınlanan bölümde lezzetli Balkan yemeklerini yapıyor. Boşnak mantısı nasıl yapılır, tarifi nedir merak ediliyor. Balkan yemekleri neler, tarifi ne? Boşnak mantısı, elbasan tava, kaymaçina nasıl yapılır? Detaylar haberimizdedir…

BALKAN YEMEKLERİ NELER?

Boşnak mantısı

Elbasan tava

Kaymaçina

Begova

Brudet

Patatnik

Cevapi

Börek

Sarma

Musakka

Tarator

Shopska Salata

Pljeskavica

Ajvar

Kebap

Baklava

MASTERCHEF'TE BALKAN MUTFAĞI LEZZETLERİ

Balkan mutfağı, coğrafi konumu sayesinde farklı kültürlerin etkilerini barındıran zengin ve çeşitli bir mutfaktır. Osmanlı, Avusturya-Macaristan ve İtalyan mutfaklarının izleri bu mutfakta belirgin şekilde görülür. Et, sebzeler, süt ürünleri ve hamur işleri Balkan mutfağının temel unsurlarıdır. Ülkeden ülkeye değişiklik gösterse de, börek, sarmalar, köfteler, peynirler ve yoğurtlu yemekler bu bölgede sıklıkla tüketilen yiyecekler arasında yer alır.

BOŞNAK MANTISI TARİFİ NEDİR?

Malzemeler:

3 su bardağı un

1 su bardağı su

1 çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığı sıvı yağ (hamur için)

İç Harcı:

250 gr kıyma

1 adet büyük boy soğan (ince doğranmış)

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

Üzeri için:

Yoğurt

2-3 diş sarımsak

2 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı pul biber

Yapılışı:

Hamurun hazırlanması: Geniş bir kapta unu, suyu, tuzu ve sıvı yağı bir araya getirerek sert bir hamur yoğurun. Hamuru streç filmle sararak 30 dakika kadar dinlendirin.

İç harcı hazırlama: Kıyma, ince doğranmış soğan, tuz ve karabiberi karıştırarak iç harcını hazırlayın.

Hamurun açılması: Dinlenen hamuru iki parçaya bölün ve her bir parçayı ince bir şekilde açın. Hamurdan küçük kareler kesin (yaklaşık 5x5 cm boyutlarında).

Mantıların doldurulması: Kestiğiniz karelerin ortasına kıymalı harçtan küçük parçalar koyun ve hamurun dört köşesini birleştirerek bohça şeklinde kapatın.

Pişirme: Yağlanmış fırın tepsisine mantıları dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında mantıları altın rengi alana kadar (yaklaşık 25-30 dakika) pişirin.

Sos hazırlığı: Tereyağını eritip pul biberi ekleyin. Sarımsaklı yoğurdu hazırlayın.

Servis: Fırından çıkan sıcak mantıların üzerine yoğurt dökün ve ardından tereyağlı sosu gezdirerek servis edin.

ELBASAN TAVA TARİFİ NEDİR?

Malzemeler:

1 kg kuzu eti (kemikli ya da kuşbaşı)

1 adet soğan

3-4 diş sarımsak

2 yemek kaşığı un

2 su bardağı yoğurt

2 yemek kaşığı tereyağı

2 adet yumurta

Tuz, karabiber, defne yaprağı, kırmızı toz biber (isteğe bağlı)

Yapılışı:

Eti haşlama: Kuzu etini bir tencereye alın, üzerine doğranmış soğan, sarımsak ve defne yaprağını ekleyin. Eti yumuşayana kadar su ilave ederek haşlayın. Haşlanan eti kenara alıp suyunu süzün.

Sos hazırlığı: Bir tavada tereyağını eritin ve unu ekleyerek kavurun. Unun kokusu çıkana kadar kavurduktan sonra üzerine yoğurdu ekleyin ve karıştırarak pişirin.

Yumurtalı karışım: Yoğurtlu karışım soğuduktan sonra içine çırpılmış yumurtaları ekleyin ve iyice karıştırın.

Fırınlama: Haşlanan kuzu etini bir fırın kabına yerleştirin. Üzerine hazırladığınız yoğurtlu sosu dökün. Tuz ve karabiber serpin, üzerine kırmızı toz biber ekleyerek lezzet katın.

Pişirme: Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, üzeri kızarana kadar yaklaşık 25-30 dakika pişirin.

Servis: Fırından çıkardıktan sonra sıcak olarak servis yapın.

KAYMAÇİNA TARİFİ NEDİR?

Malzemeler:

1 litre süt

8 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 paket vanilin (isteğe bağlı)

Yapılışı:

Yumurta ve şeker karışımı: Derin bir kapta yumurtaları kırın ve üzerine şekeri ekleyin. Şeker eriyene kadar çırpıcı ile iyice çırpın.

Süt ekleme: Çırptığınız yumurta ve şeker karışımına yavaş yavaş sütü ekleyin ve karıştırmaya devam edin. İsterseniz vanilini de bu aşamada ekleyebilirsiniz.

Fırın hazırlığı: Hazırladığınız karışımı bir borcama ya da fırın kabına dökün. Bu kabı, içine su koyduğunuz daha büyük bir fırın tepsisine yerleştirin (benmari usulü pişirme).

Pişirme: Önceden ısıtılmış 160 derece fırında, üzeri hafif kızarana kadar yaklaşık 50-60 dakika pişirin.

Soğutma: Fırından aldıktan sonra oda sıcaklığında soğumaya bırakın, ardından buzdolabına kaldırarak en az 2-3 saat dinlendirin.

Servis: Soğuduktan sonra dilimleyerek servis yapın.