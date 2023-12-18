Bakan Özhaseki: Yerinde Dönüşüm projesine 250 bin 170 başvuru yapıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kahramanmaraş depremlerinde evleri yıkılan afetzedelerin yeni evlerine kavuşmaları için hayata geçirilen "Yerinde Dönüşüm" projesiyle ilgili açıklama yaptı. Bakan Özhaseki, "ugün itibarıyla 'Yerinde Dönüşüm' projemize; 210 bin konut, 40 bin iş yeri olmak üzere toplam 250 bin 170 başvuru aldık. Vatandaşlarımızın bu teveccühü, projemizin ne kadar doğru ve yerinde bir proje olduğunun net bir göstergesidir." dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından deprem bölgesini hızla ayağa kaldırmak için hayata geçirilen 'Yerinde Dönüşüm' projesine başvurular 250 bini aştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yerinde Dönüşüm projesine başvuruların her geçen gün daha da arttığını belirtti. Bakan Özhaseki, vatandaşların bu ilgisinin Yerinde Dönüşüm projesinin ne kadar yerinde ve doğru bir proje olduğunu gösterdiğini ifade etti.

YERİNDE DÖNÜŞÜM PROJESİNE 250 BİN 170 BAŞVURU

Bakan Özhaseki, "Bugün itibarıyla 'Yerinde Dönüşüm' projemize; 210 bin konut, 40 bin iş yeri olmak üzere toplam 250 bin 170 başvuru aldık. Vatandaşlarımızın bu teveccühü, projemizin ne kadar doğru ve yerinde bir proje olduğunun net bir göstergesidir. Bu kapsamda ev ve iş yerlerini yerinde dönüştürmek isteyen, bizlere ve projemize güvenini gösteren, her daim omuz omuza olduğumuz tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum." değerlendirmesini yaptı.

"4 KIRMIZI ÇİZGİYİ TAVİZSİZ UYGULUYORUZ"

Yerinde Dönüşüm projesinde 4 kırmızı çizgiyi tavizsiz uyguladıklarını belirten Bakan Mehmet Özhaseki, "Fay hatları ve kırıklarının olduğu alanlarda, sıvılaşmanın olduğu yerlerde, dere yatakları ve zeminin uygun olmadığı bölgelerde yapılaşmaya asla müsaade etmiyoruz. Mühendislik ve yapım işlerinde sıfır tolerans gösteriyoruz." dedi.

"BAKANLIĞIMIZIN DENETİMİNDE VE TOKİ GÜVENCESİNDE"

Yerinde Dönüşüm projesiyle inşaatına başlanılan yapıların her aşamasının Bakanlığın denetiminde ve TOKİ güvencesinde olduğunu belirten Bakan Özhaseki, "Zemin etütleri yapılmış yerlerde, ruhsattan meskene kadar her bir safhası 'Bakanlığımızın Denetiminde ve TOKİ Güvencesi'nde olan 'Yerinde Dönüşüm' ile sağlam, güvenli ve hızlı dönüşümü el birliğiyle gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

YERİNDE DÖNÜŞÜM PROJESİ NEDİR?

Yerinde Dönüşüm projesi, Kahramanmaraş depremlerinde yıkılan 11 ilin hızla ayağı kaldırılması ve afetzedelerin en kısa sürede evlerine kavuşmalarını sağlamak için hayata geçirildi. Proje kapsamında, depreme dayanıklı olmayan bir bina yıkılarak, bulunduğu arsanın mevcut imarında değişiklik yapılmadan, bunun yerine depreme dayanıklı bir bina inşa ediliyor.