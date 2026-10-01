TBMM'de yeni yasama yılı oturumu! Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıktı, Yeni Parti grubu salonu terk etti

TBMM'de yeni yasama yılı oturumu! Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüye çıktı, Yeni Parti grubu salonu terk ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TBMM 28. Dönem 5. Yasama Yılı Açılış Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Genel Kurulu'na girişinde siyasi partilerin farklı tepkileriyle karşılaştı. AK Parti ve MHP sıralarından alkışlarla karşılanan Erdoğan'ı, İYİ Parti ve DEM Parti milletvekilleri ayakta selamlarken diğer partiler yerlerinden kalkmadı. Yeni Parti Grubu ise Erdoğan konuşmasına başladığı sırada salonu terk etti.
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