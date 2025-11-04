Bahçeli'den sonra bir Demirtaş çıkışı daha! Partinin ağır topu net konuştu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için yaptığı "Tahliyesi Türkiye için hayırlara vesile olacaktır" açıklamasının ardından, MHP'den konuya ilişkin dikkat çeken yeni bir açıklama daha geldi.

"MAHKEME BAKANLIKLA YAZIŞARAK DEMİRTAŞ İÇİN TAHLİYE KARARI VERECEKTİR"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Demirtaş kararına ilişkin yaptığı değerlendirmede, sürecin Adalet Bakanlığı üzerinden ilerleyeceğini belirtti. Gazeteci Zafer Şahin'e konuşan Yıldız, "İhlal kararında belirtilen esasa müessir ihlal giderilmek zorundadır, dosya istinafta bulunmaktadır. Mahkeme bakanlıkla yazışarak kararın aslını isteyebilir. Bu aşamadan sonra mahkeme tarafından tahliye kararı verilecektir." ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız

NE OLMUŞTU?

AİHM, Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğu hakkındaki ikinci ihlal kararına Türkiye'nin yaptığı itirazı reddederek kararı kesinleştirmişti. Gelişmenin ardından, avukatları tarafından Demirtaş'ın tahliyesi için başvuruda bulunulmuştu.

DEMİRTAŞ'TAN KARAR SONRASI İLK YORUM

Demirtaş, gelişmenin ardından konuya ilişkin yaptığı ilk açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: "Merhabalar, AİHM kararı elbette önemlidir ve hukuken bağlayıcıdır. Ancak sadece bizim açımızdan değil, 86 milyon yurttaşımız açısından kendi aramızdaki 'kardeşlik hukuku' her şeyden kıymetlidir. Kardeşlik hukuku da eşitçe, özgürce, adaletle ve barış içerisinde bir arada yaşamamızı perçinleyecek sosyal, ekonomik, hukuki çalışmaları yapıp adımlar atmamızla güçlenir. Meseleleri yenmek, yenilmek, kin, intikam kavramları üzerinden değil, ortak gelecek ve ortak akıl kavramları üzerinden ele almak gerekir. Atılacak her adımın barışa, huzura ve refaha hizmet etmesi dileğiyle, özgür günlerde görüşebilmek umuduyla, selam ve sevgilerimi gönderiyorum."

BAHÇELİ: TAHLİYESİ TÜRKİYE İÇİN HAYIRLARA VESİLE OLACAKTIR

AİHM'in kararını değerlendiren MHP lideri Devlet Bahçeli, "Tahliyesi Türkiye için hayırlara vesile olacaktır." demişti.

ÖZEL: TÜM TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLİYORUM

Bahçeli'nin sözleri sorulan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise şu ifadeleri kullanmıştı: "Şimdi birileri 'terörsüz Türkiye'yi şöyle yapalım, demokrasi taleplerini bir kenara bırakalım diye uğraşıyor. Memlekette 'terörsüz Türkiye'ye yürünecek, şu anda 13 belediyede kayyum var. Erdoğan'ın 'Bundan sonra kayyum istisnaya dönecek' ifadesi var. Sayın Selahattin Demirtaş ve Sayın Figen Yüksekdağ'ın, siyasi tutukluların serbest bırakılması gerekir. Sayın Bahçeli'nin 'Tahliyesi hayırlı olacaktır' demeci çok hayırlı bir demeç. Ama dün Demirtaş'ı, Yüksekdağ'ı içeri atmakla övünenlere soruyorum: Bugün 'hayırlısı bu' diyorsanız, dönüp de bir özür borcunuz yok mu? Açık söyleyeyim, bizim de var. Bugünkü genel başkan sıfatıyla o gün için tüm Türkiye'den özür diliyorum."

DEMİRTAŞ'TAN BAHÇELİ VE ÖZEL'E TEŞEKKÜR

Bahçeli ve Özel'in söz konusu ifadelerinin ardından ikinci bir açıklama daha yapan Demirtaş, şunları söylemişti: "Sayın Devlet Bahçeli, bugünkü grup toplantısında cesurca tabuları yıkmış, korkulara teslim olarak barışın inşa edilemeyeceğini göstermiştir. Kendisini yürekten kutluyor, içtenlikle teşekkür ediyorum. Yine Sayın Özgür Özel de erdemli bir tavırla özeleştirel yaklaşarak başka bir cesaret örneği sergilemiştir. Kendisini de yürekten kutluyor, içtenlikle teşekkür ediyorum. Ancak herkes şunu bilmeli ve emin olmalıdır, hep birlikte yepyeni bir sayfa açmaya çalışırken geçmişin hatalarına takılıp kalırsak geleceğimizi de ipotek altına almış oluruz. Benim de hiçbir siyasetçinin de böyle bir lüksü yoktur. Bu çerçevede kimseye özel bir kırgınlığım da küskünlüğüm de yoktur. Halk bizden sorunların çözümünü bekliyorken feraset ve cesaretle yeni şeyler söylemek, yeniyi inşa etmek hepimizin boynunun borcudur. Önce silahlar kesin ve kalıcı olarak aradan çıkacak, burası nettir. Çünkü Sayın Öcalan bu konuda net ve kararlıdır. Aynı şekilde Sayın Cumhurbaşkanı sürecin arkasındadır. Bize düşen de bu sürecin başarısı için tereddütsüz destek olmaktır. Geri kalan tüm sorunlarımızı demokratik siyasetin imkân ve koşullarında yine hep beraber çözmeye gayret edeceğiz ama önce barış, önce barış."