Nikita'nın acı sonu! Cansız bedeni göletten çıkarıldı

İstanbul Silivri’de serinlemek amacıyla arkadaşıyla gölete giren yabancı uyruklu Nikita Taşdemir, suda gözden kayboldu. İtfaiye ekiplerinin yaptığı arama çalışmaları sonucunda genci cansız bedenine ulaşılırken, yanında bulunan arkadaşı jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Silivri Selimpaşa Mahallesi 600’üncü Sokak’ta bulunan gölette meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yabancı uyruklu Nikita Taşdemir, arkadaşıyla birlikte serinlemek amacıyla gölete girdi. Gölette yüzdüğü sırada bir süre sonra gözden kaybolan Taşdemir'i göremeyen arkadaşları durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

ACINASI ARAMA ÇALIŞMASI VE İNCELEME

İhbar üzerine bölgeye kısa sürede sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye su altı arama ve kurtarma ekiplerinin gölette gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda Nikita Taşdemir’in cansız bedenine ulaşıldı. Olay Yeri İnceleme ve jandarma ekiplerinin gölet çevresindeki incelemelerinin ardından Taşdemir’in cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından jandarma ekipleri soruşturmayı derinleştirdi. Olay anında Taşdemir’in yanında bulunan arkadaşı, ifadesi alınmak ve olayın detaylarını aydınlatmak üzere gözaltına alınarak Selimpaşa Jandarma Karakolu’na götürüldü. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı tahkikat devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı