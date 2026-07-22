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Maça gelmeyen Aziz Yıldırım'ın nerede olduğu ortaya çıktı

Maça gelmeyen Aziz Yıldırım'ın nerede olduğu ortaya çıktı
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe, konuk ettiği Polonya ekibi Gornik Zabrze’yi 1-0’lık skorla mağlup etti. Fenerbahçe'de yeniden başkan seçilen Aziz Yıldırım'ın maça gelmemesi dikkat çekmişti. Yıldırım'ın ufak bir rahatsızlık geçirdiği ve evinde dinlendiği belirtildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Polonya’nın Gornik Zabrze ekibini konuk etti. Sarı-lacivertliler, taraftarı önünde sergilediği hırslı futbolla sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrılarak rövanş öncesi avantaj elde etti.

AZİZ YILDIRIM STADYUMDA GÖRÜNTÜLENMEDİ

Karşılaşmada alınan galibiyet kadar, tribündeki bir detay da dikkatlerden kaçmadı. Kulüpte yeniden başkanlık koltuğuna oturan Aziz Yıldırım'ın zorlu mücadelede protokol tribününde yer almadığı görüldü. 

UFAK BİR RAHATSIZLIK GEÇİRDİ

Aziz Yıldırım'a yakın kaynaklara göre; Başkan Yıldırım'ın maç sabahı ufak bir sağlık sorunu yaşadığı ve doktorlarının tavsiyesi üzerine evinde dinlendiği dile getirildi. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Yıldırım'ın, önümüzdeki günlerde takımla bir araya gelmesi bekleniyor.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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