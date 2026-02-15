Haberler

Bahar havası kısa sürecek! Tarh verildi, sağanak geliyor

Bahar havası kısa sürecek! Tarh verildi, sağanak geliyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Libya kaynaklı lodosla birlikte Türkiye genelinde şubat ortasında bahar sıcaklıkları yaşanırken, hafta başından itibaren sağanak yağış ve serin hava yeniden etkili olacak.

  • Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, İzmir, Kırklareli, Manisa, Muğla ve Tekirdağ için sarı kodlu uyarı yayımladı.
  • İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi, yalancı bahar havasının 17 Şubat'ta sağanak yağışlara dönüşeceğini açıkladı.
  • Libya üzerinden gelen lodos, Ege, Marmara, Batı Akdeniz, Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun kuzeybatısında saatte 70 kilometre hızında fırtına oluşturacak.

Kutup soğukları ve yoğun yağışların ardından Türkiye, Libya üzerinden gelen lodosun etkisiyle adeta bahar havasına teslim oldu. Şubat ortasında nisan ve mayıs aylarını aratmayan sıcaklıklar yeni haftayla birlikte yerini yeniden serin ve yağışlı havaya bırakacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) tahminlerine göre yalancı bahar etkisini bugün de sürdürüyor. Özellikle batı bölgelerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin oldukça üzerine çıkıyor. İstanbul ve Ankara'da termometreler 20 dereceyi gösterirken, Sakarya, Kocaeli ve Bursa çevrelerinde 25 dereceye kadar yükseliyor. Ege ve Akdeniz kıyılarında ise hava sıcaklığı 22-23 derece seviyelerinde seyrediyor.

LODOS FIRTINAYA DÖNÜŞECEK

Libya üzerinden gelen lodos, Ege, Marmara ve Batı Akdeniz ile Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun kuzeybatısında kısa süreli kuvvetli fırtına oluşturacak. Rüzgar hızının saatte 70 kilometreye ulaşması bekleniyor. Uzmanlar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi risklere karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.

SALI GÜNÜ SAĞANAK GELİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yalancı bahar havasının salı günü (17 Şubat) itibarıyla yerini sağanak yağışlara bırakacağını belirtti. AKOM'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümü Orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç sisteminin etkisi altındadır. Bu nedenle önümüzdeki bir hafta boyunca rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetlenerek yer yer fırtına (30-60 km/s) şeklinde esmesi beklenirken aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor"

Bahar havası kısa sürecek! Tarh verildi, sağanak geliyor

9 İLE SARI KODLU UYARI

MGM; Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, İzmir, Kırklareli, Manisa, Muğla ve Tekirdağ için sarı kodlu uyarı yayımladı. Yetkililer, bu illerde ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve soba ile doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı tedbir alınmasını istedi.

ÇÖL TOZU TAŞINACAK

Öte yandan lodosun, batı ve güneydoğu bölgelerine çöl tozu taşıması bekleniyor. Uzmanlar, özellikle solunum rahatsızlığı bulunan vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.

YENİ HAFTADA HAVA NASIL OLACAK?

Türkiye genelinde etkili olan yalancı bahar, yeni haftayla birlikte yerini daha serin ve yağışlı havaya bırakacak. Özellikle Marmara Bölgesi ve İstanbul'da sıcaklıklar pazartesi gününden itibaren kademeli olarak gerilemeye başlayacak.

Batı illerinde yarın başlayacak yağışlar, salı günü tüm yurda yayılacak. Salı günü Ege ve Akdeniz'de kuvvetli sağanaklar etkili olacak. Çarşamba günü ise sıcaklıklar daha da düşecek; iç ve doğu bölgelerde kar yağışının görülmesi bekleniyor.

Bahar havası kısa sürecek! Tarh verildi, sağanak geliyor

Çağla Taşcı
Çağla Taşcı
Haberler.com - Yaşam
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Defne Samyeli'nin kızından çok konuşulacak itiraf: Sevgililik benim için...

Defne Samyeli'nin kızından şaşırtan itiraf
Fenerbahçe, Trabzon'da 3-2'ye abone

Maç bitince ortaya çıktı! Böylesi bir daha zor görülür
Gelinin mehir isteği, ağızları açık bıraktı

Gelinin mehir isteği, ağızları açık bıraktı
Fatih Tekke'den Fenerbahçe'nin galibiyetine olay yorum

Fenerbahçe'nin galibiyetine olay yorum
Defne Samyeli'nin kızından çok konuşulacak itiraf: Sevgililik benim için...

Defne Samyeli'nin kızından şaşırtan itiraf
Madde bağımlısı şahıs 'Ne geziyorsunuz burada?' diyerek polislere satırla saldırdı

Polislere satırla saldırdı! Çok sayıda yaralı var
Yoğun bakım iddialarıyla ilgili Ufuk Özkan'dan açıklama

Hastane odasından o iddiaya yanıt verdi