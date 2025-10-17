Baek Sehee kimdir, kaç yaşındaydı? Yazar Baek Sehee neden öldü?

Güney Kore'nin son yıllarda yükselen edebi sesi, depresyonla mücadelesini dünyayla paylaşarak milyonlara ilham veren Baek Sehee, 35 yaşında hayatını kaybetti. "Ölmek istiyorum ama tteokbokki de yemek istiyorum" adlı kitabıyla küresel çapta tanınan yazar, yalnızca edebiyat değil, ruh sağlığı alanında da derin izler bıraktı. Peki, Baek Sehee kimdir? Yazar Baek Sehee kaç yaşındaydı, neden öldü? Detaylar haberimizde!

BAEK SEHEE KİMDİR?

Güney Kore edebiyatının son yıllardaki en dikkat çeken isimlerinden biri olan Baek Sehee, 1990 yılında Seul'de dünyaya geldi. Üniversite yıllarında yaratıcı yazarlık eğitimi aldı. Mezuniyetinin ardından yaklaşık beş yıl boyunca bir yayınevinde editör olarak çalıştı. Bu deneyim, ona hem edebi dünyanın işleyişini yakından tanıma fırsatı sundu hem de ileride yazacağı kitapların temelini oluşturdu.

Baek Sehee, yazın dünyasında en çok ses getiren çıkışını kişisel deneyimlerini merkeze alan bir anı kitabıyla yaptı. Kitap, psikiyatristiyle yaptığı gerçek terapi konuşmalarına dayanıyor ve depresyonla olan mücadelesini son derece samimi ve yalın bir dille aktarıyor. Bu samimiyet, hem Güney Kore'de hem de dünya genelinde özellikle genç okurlar arasında büyük bir yankı uyandırdı.

Toplumsal baskıların, bireysel çöküşlerin ve günlük yaşamda saklı kalan ruhsal zorlukların üzerine cesurca giden yazar, içsel çatışmalarını büyük bir açıklıkla kaleme alarak, çok sayıda insanın kendini ifade etmesine ilham verdi.

YAZAR BAEK SEHEE KAÇ YAŞINDAYDI?

Baek Sehee, 1990 yılında doğmuştu ve 2025 yılının Ekim ayında hayatını kaybettiğinde henüz 35 yaşındaydı. Genç yaşta hayatını kaybetmesi, okurları ve edebiyat dünyası için büyük bir kayıp olarak değerlendirildi. Özellikle zihinsel sağlık temalarını işleyen bir yazarın bu kadar erken yaşta aramızdan ayrılması, kamuoyunda ruh sağlığı konularının yeniden tartışılmasına neden oldu.

BAEK SEHEE NEDEN ÖLDÜ?

Baek Sehee'nin ölüm nedeni hakkında net bir resmi açıklama yapılmadı. Basına yansıyan bilgilere göre, beyin ölümü gerçekleşen yazarın organları ailesinin onayıyla bağışlandı. Kore Organ Bağış Ajansı, Baek Sehee'nin kalp, akciğer, karaciğer ve böbreklerinin bağışlanarak beş kişinin hayatını kurtardığını duyurdu.

Yazarın uzun süredir depresyonla mücadele ettiği biliniyor. Özellikle kitaplarında da sıkça değindiği distimi (uzun süreli düşük dereceli depresyon) hali, onun yaşamındaki zorlukların başında geliyordu. Ancak ölüm nedeni hakkında "intihar mı, tıbbi bir durum mu, başka bir etken mi?" sorularının yanıtı henüz kesinlik kazanmış değil.

Basında yer alan bilgiler, depresyonla ilgili geçmişine odaklansa da, ölüm sebebiyle ilgili spekülasyon yapılması etik bulunmuyor. Ailesi ve yayınevi, mahremiyete saygı gösterilmesini talep ediyor.

BAEK SEHEE KİTAPLARI

Baek Sehee'nin kitapları, çağdaş edebiyatla psikolojik analiz arasında bir köprü kuruyor. Özellikle terapi deneyimlerini doğrudan okurla paylaşması, onu türünde benzersiz kıldı. Kitapları hem bir iç döküş hem de bir kolektif bilinç uyanışı olarak değerlendirildi. İşte öne çıkan eserleri:

Ölmek İstiyorum Ama Tteokbokki de Yemek İstiyorum

Orijinal adıyla "I Want to Die but I Want to Eat Tteokbokki", 2018 yılında Korece yayımlandı. Bu kitap, psikiyatristiyle yaptığı terapi seanslarını içeren bir dizi kısa yazıdan oluşuyor. Hem dürüstlüğü hem de sade diliyle geniş kitlelere ulaştı. İngilizceye çevrilmesiyle birlikte küresel bir etki yarattı.

Ölmek İstiyorum Ama Hâlâ Tteokbokki Yemek İstiyorum

İlk kitabın devamı niteliğinde olan bu eser, 2019 yılında Korece olarak piyasaya çıktı. Kitabın İngilizce çevirisi ise 2024 yılında okurlarla buluştu. Devam kitabı, ilk kitaptaki meseleleri derinleştiriyor ve iyileşme sürecine odaklanıyor.

Beni Kimsenin Sevmediğini Sanıyorum

Yazarın çeşitli kısa yazılarla katıldığı ortak bir eser. Aşk, yalnızlık ve aidiyet temaları üzerine odaklanıyor.

Yazmak İstiyorum Ama Yazamıyorum

Yazarın yazma krizleri ve üretkenlik baskısı üzerine düşüncelerini kaleme aldığı bir başka çalışması.

Baek Sehee'nin kitapları sadece edebi değerleriyle değil, aynı zamanda psikolojik fayda sağlayan yönleriyle de dikkat çekti. Terapiye gitmekte zorlanan ya da kendi iç dünyasında boğulan okurlar için bu kitaplar bir tür alternatif ifade alanı oldu.

BAEK SEHEE INSTAGRAM

Baek Sehee'nin sosyal medya hesapları hakkında kamuoyuna açık doğrulanmış bilgiler oldukça sınırlı. Bazı kullanıcı hesapları, yazar adına açılmış profilleri dolaşıma sokmuş olsa da, bunların resmi olup olmadığı netlik kazanmış değil.

Yazarın kamuoyundaki duruşu, çok aktif bir dijital yaşam sürdürmektense, kitapları aracılığıyla görünür olmayı tercih ettiğini gösteriyor. Baek Sehee'nin dijital dünyadaki varlığı, bireysel mahremiyetini koruma çabasının bir uzantısı olarak yorumlanıyor.