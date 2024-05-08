Bacak Damar Tıkanıklığı Nedir? Bacak damar tıkanıklığı kalbi etkiler mi?

Bacak damar tıkanıklığı, ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Tedavi seçenekleri arasında yaşam tarzı değişiklikleri (örneğin, egzersiz yapma ve sağlıklı beslenme), ilaçlar ve bazı durumlarda cerrahi müdahale yer alabilir. Bacak damar tıkanıklığının tedavisi, belirtilerin şiddetine, hastanın genel sağlık durumuna ve tıkanıklığın nedenine bağlı olarak değişir. Erken teşhis ve tedavi, komplikasyonların önlenmesine ve sağlığın korunmasına yardımcı olabilir. İşte bacak damar tıkanıklığı nedir, neden olur ve kalbi etkiler mi sorularının yanıtı…

BACAK DAMAR TIKANIKLIĞI NEDEN OLUR?

Bacak damar tıkanıklığı, bacaklardaki atardamarlarda meydana gelen darlıklar sonucunda oluşur. Bu darlıklar, aortun bacaklara giden ana damarlarından bir noktada meydana gelir. İşte bu tıkanıklıkların nedenleri:

Damar Sertliği (Ateroskleroz): Bacak damar tıkanıklıklarının büyük bir kısmı, kalp damarlarında olduğu gibi, damar sertliğine bağlıdır. Damar sertliği, damarların iç yüzeylerindeki pürüzsüzlüğün kaybına neden olan bir durumdur.

Sigara ve Alkol Bağımlılığı: Sigara ve alkol kullanımı, damar sağlığını olumsuz etkileyebilir.

Hareketsiz Yaşam Tarzı: Masa başında çalışanlar veya hareket kısıtlaması yaşayan kişilerde bacaklarda hareketsizlik nedeniyle kan pıhtıları oluşabilir.

Yüksek Kolesterol: Kanda yüksek kolesterol seviyeleri, damar tıkanıklığı riskini artırabilir.

Şeker Hastalığı: Şeker hastalığı da damar sağlığını etkileyebilir.

BACAK DAMAR TIKANIKLIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

İlk belirtiler, yürümekle veya efor ile gelen bacak ağrısıdır. Ağrı genellikle yanma ve bıçak saplanır tarzda olarak tarif edilir. Dinlenmekle gerileyen ağrı, belirli bir mesafe yürümekle tekrar ortaya çıkar.

1. Darlık ne kadar ciddi ise ağrı o kadar kısa mesafede hissedilir.

2. Bacaklarda soğuma ve solukluk da sık görülen belirtiler arasındadır.

3. Üşüme ve kat kat çorap giyme ihtiyacı da dikkat çeken bir şikayettir.

4. Hastalığın ileri safhalarında beslenme bozukluğu nedeniyle kıllarda azalma, ciltte kuruma ve çatlaklar meydana gelebilir.

Geç kalınmış hastalarda kangren ve bacak kaybına neden olabilecek durumlar ortaya çıkabilir.

BACAK DAMAR TIKANIKLIĞI KALBİ ETKİLER Mİ?

Bacak damarlarında oluşan tıkanıklıklar genellikle ateroskleroz denilen bir süreçle ilişkilidir. Ateroskleroz, arterlerde plak adı verilen yağ, kolesterol ve diğer maddelerin birikmesiyle arter duvarlarının kalınlaşmasına ve daralmasına neden olur. Bu durum, bacaklardaki arterlerin yanı sıra vücudun diğer bölgelerindeki arterleri de etkileyebilir.

Ateroskleroz, bacak damarlarında olduğu gibi koroner arterlerde de oluşabilir. Koroner arterler, kalbin kendisine kan sağlayan arterlerdir. Dolayısıyla, bacak damarlarında oluşan tıkanıklıkların aynı zamanda koroner arterlerde de oluşması kalp sağlığını olumsuz etkileyebilir.

Bacak damar tıkanıklığı ve koroner arter hastalığı (kalp damarlarında tıkanıklık) genellikle aynı risk faktörlerine sahiptir. Bu risk faktörleri arasında yüksek kan basıncı, yüksek kolesterol, obezite, diyabet, sigara içmek ve hareketsiz bir yaşam tarzı yer alır. Bu nedenle, bacak damar tıkanıklığı olan kişilerin kalp sağlığını da göz önünde bulundurarak düzenli olarak kontrol edilmeleri ve gerektiğinde ilgili tedavilerin uygulanması önemlidir.