'Baba kız doğada' hesabıyla tanınan Murat Kurtal'ın acı kaybı

Sosyal medyada "Baba Kız Doğada" hesabıyla tanınan Murat Kurtal'ın eşi Sunay Kurtal, Ankara'daki evinde aniden fenalaşarak hayatını kaybetti. 33 yaşındaki üç çocuk annesi olan Sunay Kurtal'ın ani vefatıyla ilgili paylaşım yapan Murat Kurtal, hesabını bir süreliğine donduracağını belirterek "Evlatlarımın hem anası hem babası olacağım" dedi.

Sosyal medyada "Baba Kız Doğada" hesabıyla bilinen Murat Kurtal'ın 33 yaşındaki eşi Sunay Kurtal, Ankara'daki evinde gece saatlerinde fenalaşarak yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre Sunay Kurtal, gece saatlerinde evinde aniden rahatsızlanarak yere yığıldı. Yakınlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler müdahalede bulundu ancak 33 yaşındaki üç çocuk annesi hayatını kaybetti.

"3 EVLADIMIN ANASINI KAYBETTİM"

Eşinin vefatını sosyal medya hesabından açıklayan Murat Kurtal, hesabını bir süreliğine donduracağını belirtti. Paylaşımında, "Gardaşlarım, dostlarım can yoldaşımı, kara gözlümü, 3 evladımın anasını kaybettim. Yarından itibaren çok uzun bir süre hesabımı donduracağım. Evlatlarımın hem anası hem babası olacağım. Kelimelerim boğazıma dikiliyor. Söylenecek kelimelerim bitti. Bana dua edin eşimi, çocuğumu vatan sever gibi sevdim. "ifadelerini kullandı.

Kurtal, eşine duyduğu sevgiyi dile getirerek paylaşımını, "Mekanın cennet olsun can yoldaşım" sözleriyle tamamladı.

BAKAN URALOĞLU'NU ZİYARET ETMİŞLERDİ

Murat Kurtal ve kızları Erva ile Zümra, daha önce uçak inişlerini izledikleri görüntülerle sosyal medyada gündeme gelmişti. İkiz kardeşler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından Bakanlıkta ağırlanmıştı.

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıömer ellialtı:

çok üzüldüm , gerçek bir türk evladı ve ailesi , acını gönülden paylaşıyorum, başınız sağolsun allah sabır versin

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

