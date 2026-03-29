Ünlü şarkıcı Rober Hatemo'dan kafa karıştıran sözler: 2012'de öldüğümü düşünüyorum

Ünlü şarkıcı Rober Hatemo, katıldığı programda yaptığı sıra dışı açıklamayla gündem oldu. 2012 öldüğünü düşündüğünü belirten Hatemo, "Bence 2012'de bir şey oldu. Zaman da değişti, her şey farklılaştı" dedi. Bu sözler sosyal medyada kısa sürede dikkat çekti.

Ünlü şarkıcı Rober Hatemo, Esra Ceyhan'ın YouTube'da yayınlanan "Esra Ceyhan'la A'dan Z'ye" programına konuk oldu. Programda yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Hatemo, 2012 yılına ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı.

Ünlü şarkıcı Rober Hatemo'dan kafa karıştıran sözler: 2012'de öldüğümü düşünüyorum

"2012'DE BİR ŞEY OLDU"

Hatemo, söz konusu yılın kendisi için bir kırılma noktası olduğunu belirterek, "Ben 2012'de öldüğümü düşünüyorum. Bence 2012'de bir şey oldu. Zaman da değişti, birdenbire her şey çok farklı hale geldi" dedi.

"BAŞKA BİR BOYUTA GEÇTİK"

Açıklamalarında dikkat çeken ifadeler kullanan sanatçı, "Bence başka bir boyuta geçtik. Farkında değiliz. Belki de ölüm değildir bunun adı bilmiyorum ama 2012'de bir şey oldu" şeklinde konuştu.

Hatemo'nun sözleri kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, açıklamalar kullanıcılar arasında tartışma konusu oldu.

Elif Yeşil
Haberler.com
Haberler.com
