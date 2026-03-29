Trump'ın altına bez bağlayıp eline oyuncak verdiler
ABD’nin Seattle kentinde düzenlenen "Krallara Hayır" yürüyüşü renkli görüntülere sahne oldu. ABD Başkanı Donald Trump kostümü giyen bir göstericinin bebek bezi ve oyuncaklarla sergilediği performans, eylemcilerin "monarşik yönetim" eleştirilerinin görsel simgesi haline geldi.
ABD’nin Seattle kentinde Başkan Donald Trump yönetiminin politikalarına karşı düzenlenen “Krallara hayır (No Kings)” yürüyüşünde göstericiler pankartlar taşıdı.
Gösteri, ülke genelinde geniş katılımla gerçekleşen hareketin üçüncü dalgasının parçası olarak düzenlenirken, katılımcılar İran’daki savaşa ve federal göçmen politikalarına tepki göstererek “monarşik” yönetim anlayışına son verilmesi çağrısında bulundu.
Öte yandan protestolar sırasında renkli ve sıra dışı görüntüler de kaydedildi. Kafasına kral tacı takarak Trump kostümü giyen bir kişi, altına bir de bez bağladı. Protestocunun elindeki asker oyuncaklarıyla oynadığı da görüldü.