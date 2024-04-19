Türbeler, ülkemizde manevi açıdan büyük bir öneme sahip olduğu için birçok kişi tarafından ziyaret edilen yerlerdir. Ülkemizde birçok türbe bulunmaktadır ve bu türbelerin arasında en çok merak edilenlerden biri Aziz Mahmud Hüdayi Türbesi'dir. Aziz Mahmut Hüdayi Türbesi nerede? Aziz Mahmut Hüdayi Türbesine nasıl gidilir? Ziyaret saatleri kaç? İşte ayrıntılar...

AZİZ MAHMUT HÜDAYİ TÜRBESİ NEREDE?

Aziz Mahmud Hüdayi Türbesi, Üsküdar ilçesinde bulunmakta olup, tarihi ve manevi açıdan önemli camilerin yer aldığı Üsküdar Meydanı'na yaklaşık 10 dakika mesafededir.

Aziz Mahmud Hüdayi Türbesi, Osmanlı döneminde denizciler tarafından Beşiktaş ilçesinde bulunan Yahya Efendi, Beykoz ilçesindeki Hz. Yuşa ve Sarıyer ilçesindeki Telli Baba türbeleriyle birlikte Boğaz'ın manevi koruyucuları olarak kabul edilir. İstanbul'un Üsküdar ilçesinde yer alan Aziz Mahmud Hüdayi Türbesi, tarihi camilerin bulunduğu Üsküdar Meydanı'na yaklaşık 10 dakika mesafede konumlanmıştır. Bu türbe, Mihrimah Sultan, Şemsi Paşa ve Yeni Valide gibi önemli tarihi camilerin bulunduğu bölgede yer almaktadır.

Türbenin bulunduğu yere ulaşmak için öncelikle Üsküdar Meydanı'na ulaşmak gerekmektedir. Avrupa yakasından gelen ziyaretçiler, Eminönü veya Beşiktaş ilçelerinden kalkan vapurlara binerek Üsküdar'a gelmelidirler. Bu şekilde, Türbenin bulunduğu bölgeye kolayca erişim sağlanabilir.

AZİZ MAHMUT HÜDAYİ TÜRBESİ ZİYARET SAATLERİ

Aziz Mahmud Hüdayi Türbesi haftanın her günü ziyaretçilere açıktır ve gün içerisinde belirli saatler arasında ziyaret edilebilir. Türbe, haftanın her günü 09:00 ile 20:00 saatleri arasında ziyaret edilebilir. Bu saatler arasında türbeyi ziyaret etmek mümkündür.