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AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler 13 Aralık listesi! Bugün nerede deprem meydana geldi?

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Son dakika Hakkari'de meydana gelen deprem haberi yeni geldi. Depremin merkezi, Shekhan, Ninova, Irak olarak belirlendi ve Hakkari'de de şiddetli bir şekilde hissedildi. Sarsıntı, 10.43 km derinlikte meydana geldi. Peki, Az önce deprem nerede oldu son dakika! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler 13 Aralık listesi! Bugün nerede deprem meydana geldi? 13 Aralık deprem oldu mu? İşte detaylar…

Depremi hisseden vatandaşlar, Hakkari depremi ile ilgili detayları araştırmaya başladı. Az önce gerçekleşen depremin nerede olduğu ve son dakika bilgileri merak ediliyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi inceleniyor. Peki, Az önce deprem nerede oldu son dakika! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler 13 Aralık listesi! Bugün nerede deprem meydana geldi? 13 Aralık deprem oldu mu? İşte depremle ilgili detaylar…

AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA

Irak'ın Shekhan kentinde gerçekleşen deprem Türkiye'nin Doğu Anadolu bölgesinden birçok kentte hissedildi. İşte deprem hakkında detaylı bilgiler…

  • Yer: Shekhan, Ninova (Irak) - [52.05 km] Çukurca (Hakkari)
  • Tarih: 12-12-2023
  • Saat: 15:31:36 TSİ
  • Büyüklük: 3.4
  • Derinlik: 10.43 km

AFAD - KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER 13 ARALIK LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberler i ile vatandaşalar anlık deprem haberler i veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

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Serhıldan Hülakü
Serhıldan Hülakü
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