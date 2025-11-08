Aynadaki Yabancı hangi kanalda oynuyor? Aynadaki Yabancı hangi gün, saat kaçta başlıyor?

Aynadaki Yabancı hangi kanalda? Aynadaki Yabancı, yeni yayın döneminde dikkat çeken dram yapımları arasında yerini aldı. Başrollerinde Simay Barlas ve Onur Tuna'nın yer aldığı dizi, duygusal derinliğiyle izleyiciyi ekrana bağlıyor.

AYNADAKİ YABANCI HANGİ KANALDA?

Aynadaki Yabancı dizisi, Türkiye'de ATV ekranlarında yayınlanmaktadır. Televizyon sezonunun iddialı projelerinden biri olarak öne çıkan yapım, kanalın Cumartesi akşamı yayın kuşağında izleyiciyle buluşuyor. Her bölümü yaklaşık 120 dakika süren dizi, güçlü senaryosu ve başarılı oyuncu performanslarıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşmayı hedefliyor.

Yapımda, Simay Barlas "Azra" karakterine hayat verirken, Onur Tuna dizinin erkek başrolü olarak karizmatik ve gizemli bir karakteri canlandırıyor. Caner Topçu da kadroda önemli bir rolle yer alıyor. Asuman Dabak, Kerem Arslanoğlu, Nazlı Senem Ünal, Emre Taşkıran, Ayten Soykök, Ecem Sena Bayır, Sema Gültekin, Soner Türker, Seher Terzi, Mümin Karaçil ve Cemre Melis Çınar gibi oyuncular ise dizinin yardımcı kadrosunu oluşturuyor.

AYNADAKİ YABANCI HANGİ GÜN?

Dizinin ilk bölümü 4 Ekim 2025 Cumartesi akşamı yayınlanmıştır. Her hafta aynı gün ekrana gelen yapım, Cumartesi günleri izleyiciyle buluşmaya devam etmektedir. Hafta sonu yayınlanan bu dizi, izleyicilere dramatik bir hikâye eşliğinde duygusal bir televizyon deneyimi sunmaktadır.

Cumartesi akşamları yayınlanan dizi, haftalık yayın akışı içinde önemli bir izlenme oranına sahiptir. Geniş oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle Cumartesi kuşağında kendine güçlü bir yer edinmiştir. Her yeni bölümünde karakterlerin geçmişleri ve sırları daha da derinleşerek izleyicinin ilgisini canlı tutmaktadır.

AYNADAKİ YABANCI KONUSU

Dizinin merkezinde, dışarıdan bakıldığında kusursuz bir yaşam süren ancak içinde büyük sırlar taşıyan Azra karakteri yer alır. Güçlü ve köklü Karaaslanlar ailesine gelin olarak giren Azra, geçmişindeki kimlik değişimiyle yüzleşmek zorunda kalır. Yaşadığı travmaların ardından yeni bir kimlikle yeniden hayata başlayan genç kadın, hem geçmişinin karanlık yüzüyle hem de yeni hayatının getirdiği zorluklarla mücadele eder.

Azra'nın hikayesi, kimlik arayışı, intikam duygusu ve yeniden doğuş temaları etrafında şekillenmektedir. Kızıyla birlikte yeni bir başlangıç yapmaya çalışan Azra, içsel özgürleşme yolculuğunda hem kendi benliğiyle hem de çevresindeki insanların gizli oyunlarıyla savaşmak zorunda kalır. Bu yönüyle dizi, derin psikolojik unsurlar taşıyan bir dramatik yapıya sahiptir.

AYNADAKİ YABANCI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA BİTİYOR?

Aynadaki Yabancı dizisi, her Cumartesi akşamı saat 20.00'de ATV ekranlarında yayınlanmaktadır. Yaklaşık 120 dakika süren bölümler, saat 22.00-23.00 civarında sona ermektedir. Dizi, klasik Türk dizilerinin uzun süreli yayın formatına uygun şekilde hazırlanmıştır.

Her hafta aynı yayın saatinde ekrana gelen yapım, izleyicilerin hafta sonu televizyon alışkanlıklarının bir parçası haline gelmiştir. Düzenli yayın akışı sayesinde, dizinin takipçileri her Cumartesi akşamı hikâyenin yeni gelişmelerini izleme fırsatı bulmaktadır.