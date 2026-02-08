Haberler

Yıllar sonra bir ilk! Kadir Şeker bakın nerede görüntülendi

Güncelleme:
Konya'da, Ayşe Dırla'ya şiddet uyguladığını iddia ettiği Özgür Duran'a engel olmak isterken, Duran'ı öldürdüğü gerekçesiyle 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker, 31 Temmuz 2023'te tahliye olmuştu. Şeker yıllar sonra ilk kez Kırıkkale'de bir kokoreççide görüntülendi.

Kadir Şeker, 5 Şubat 2020'de merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki parkta duyduğu tartışma sesleri üzerine bir kadının şiddet gördüğünü düşünmüş, çifti ayırmaya çalışmıştı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Şeker, bu sırada Özgür Duran'ın sözlü ve fiziki müdahalesiyle karşılaşmış, aralarındaki boğuşma sırasında Duran, aldığı bıçak darbesiyle yaralanmış ve hastanede hayatını kaybetmişti.

TAHLİYE SONRASI İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

12 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker, 31 Temmuz 2023'te tahliye olmuştu. Kadir Şeker yıllar sonra ilk kez Kırıkkale'de bir kokoreççide görüntülendi. Şeker'in kilo aldığı ve durdun gözüktüğü gözlerden kaçmadı.

