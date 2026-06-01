Kerem Aktürkoğlu'na sürpriz talip! Geri dönebilir

Portekiz Ligi’nde teknik direktör Francesco Farioli önderliğinde muazzam bir sezon geçirerek şampiyonluk ipini göğüsleyen Porto, önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına hız kesmeden başladı.

FARIOLI'NİN GÖZÜ KEREM'DE

İtalyan teknik adamın raporu doğrultusunda hücum hattını güçlendirmek isteyen mavi-beyazlıların hedefindeki ilk ismin, Fenerbahçe’nin milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu olduğu iddia edildi. Farioli’nin, Türkiye ligini yakından tanıması sebebiyle Kerem Aktürkoğlu’nun transferini çok istediği belirtildi.

PORTO HAMLE YAPACAK

Fenerbahçe’de sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken başarılı kanat oyuncusu için Porto yönetiminin yakın zamanda resmi bir hamle yapmaya hazırlandığı belirtildi.

''PORTEKİZ'E DÖNME İHTİMALİ ÇOK ZAYIF''

Portekiz basınında, geride bıraktığımız yıl Porto’nun ezeli rakibi Benfica’da forma giyen Kerem Aktürkoğlu’nun yeniden Portekiz’e dönmeye sıcak bakmadığı vurgulandı. Haberde, milli oyuncunun kariyer planlaması nedeniyle Porto forması giyme ihtimalinin "çok zayıf" bir ihtimal olduğu ifade edildi.