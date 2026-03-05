Haberler

Aydın'da indirim izdihamı: Ezilen ve bayılanlar hastaneye kaldırıldı

Aydın'da indirim izdihamı: Ezilen ve bayılanlar hastaneye kaldırıldı Haber Videosunu İzle
Aydın'da indirim izdihamı: Ezilen ve bayılanlar hastaneye kaldırıldı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesinde indirimli ürünlerin satışa sunulduğu bir alışveriş merkezinin açılışı izdihama sahne oldu. Ucuz eşya almak isteyen yüzlerce vatandaşın saatler öncesinden iş yeri önünde toplanması ve kapıların açılmasıyla birlikte içeriye aynı anda yüklenmesi sonucu büyük bir kargaşa yaşandı. Yoğunluk nedeniyle bazı vatandaşlar ezilme tehlikesi geçirirken, fenalaşan ve bayılan kişiler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

  • Aydın'ın Efeler ilçesinde bir alışveriş merkezinin açılışında indirim kampanyası nedeniyle izdiham yaşandı.
  • İzdiham sırasında fenalaşan ve baygınlık geçiren kişiler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
  • Kalabalığın kontrol altına alınamaması üzerine alışveriş merkezinin açılışı iptal edildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir alışveriş merkezinin açılışı sırasında indirimli ürün almak isteyen vatandaşlar arasında izdiham yaşandı. Yoğun kalabalık nedeniyle bazı vatandaşlar ezilme tehlikesi geçirirken, fenalaşan ve baygınlık geçiren kişiler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Aydın'da indirim izdihamı: Ezilen ve bayılanlar hastaneye kaldırıldı

KAPILAR AÇILINCA KALABALIK İÇERİ HÜCUM ETTİ

Açılış kapsamında yapılan indirim kampanyasını duyan çok sayıda vatandaş, saatler öncesinden iş yeri önünde toplanmaya başladı. Kapıların açılmasıyla birlikte içeri girmek isteyen kalabalık aynı anda hareket edince büyük bir yoğunluk oluştu. Vatandaşlar indirimli ürünlere ulaşabilmek için birbirleriyle adeta yarışırken, bazı kişiler sıkışarak ezilme tehlikesi geçirdi.

SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALE ETMEKTE ZORLANDI

İzdiham sırasında fenalaşan ve baygınlık geçiren vatandaşlara olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri müdahale etti. Yoğun kalabalık nedeniyle sağlık ekiplerinin müdahalesi güçlükle gerçekleştirildi. Polis ekipleri de kalabalığı kontrol altına almak için çaba gösterirken zaman zaman ezilme tehlikesi yaşadı.

Aydın'da indirim izdihamı: Ezilen ve bayılanlar hastaneye kaldırıldı

TEK KAPI, GİRİŞ ÇIKIŞI KRİZİ BÜYÜTTÜ

Alışveriş merkezine giriş ve çıkışın tek kapıdan yapılması nedeniyle içeride bulunanların dışarı çıkmakta, dışarıdakilerin ise içeri girmekte zorlandığı belirtildi. Yoğunluk sırasında zaman zaman küçük çaplı tartışmalar ve kavgalar da yaşandı.

Aydın'da indirim izdihamı: Ezilen ve bayılanlar hastaneye kaldırıldı

AÇILIŞ İPTAL EDİLDİ

Sokaklarda uzun araç kuyruklarının oluştuğu ve trafiğin yer yer durma noktasına geldiği olayda kalabalığın kontrol altına alınamaması üzerine alışveriş merkezinin açılışı iptal edildi. Fenalaşan vatandaşlar, 112 ekipleri tarafından AVM'nin arka kısmındaki personel girişinden çıkarılarak hastanelere sevk edildi.

Aydın'da indirim izdihamı: Ezilen ve bayılanlar hastaneye kaldırıldı

Aydın'da indirim izdihamı: Ezilen ve bayılanlar hastaneye kaldırıldı

EZİLENLER, FENALAŞANLAR OLDU

Açılışa gelen vatandaşlardan Sibel Balkım, kalabalık nedeniyle zor anlar yaşadığını belirterek, "Daha önce gelmeme rağmen insanlar üzerime yüklendi. Eğer burada planlama yapılmış olsaydı bu kadar izdiham yaşanmazdı" dedi.

Şengül Tağa ise saatlerce beklediğini belirterek, "Saat 11'de geldim, çok kalabalıktı. İnsanların arasından zorla içeri girebildim. Sadece bir sehpa alabildim. Fenalaşanlar var, ağlayanlar var. Bir çocuğu getirdiler, o da ezildi. Gerçekten çok kötü bir durumdu" ifadelerini kullandı.

Elif Yeşil
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hamaney'i parmağındaki yüzük mü ölüme götürdü?

Hamaney'in ölümüyle ilgili "Yok artık" dedirtecek iddia
Piyasa değerleri güncellendi! İşte Süper Lig'in en değerli 10 yerli futbolcusu

İşte Süper Lig'in en değerli yerli futbolcusu
İran saldırısına Aliyev'den sert tepki: Şerefsizler pişman olacak

Aliyev ateş püskürdü! İran için söyledikleri yeni savaş çıkarır
İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı

İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı
Hamaney'i parmağındaki yüzük mü ölüme götürdü?

Hamaney'in ölümüyle ilgili "Yok artık" dedirtecek iddia
Fenerbahçe ve Galatasaray, 35 milyon euro'luk yıldızın peşinde

35 milyon euroluk yıldızın peşindeler! Hangisi alırsa 1 adım öne geçer
Küçücük çocuğu tekme tokat dövdüler

Ağlayarak yapma demesine bile aldırmadılar! Dehşete düşüren görüntüler