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Beşiktaş'ta göle dönen yolda çöp konteyneri böyle sürüklendi

Beşiktaş'ta göle dönen yolda çöp konteyneri böyle sürüklendi
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İstanbul Beşiktaş'ta etkili olan sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bir çöp konteyneri suya kapılarak sürüklendi. Sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, anlar cep telefonuyla kaydedildi.

İstanbul Beşiktaş'ta etkili olan sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kısa sürede etkisini artıran yağış nedeniyle cadde ve sokaklar adeta göle dönerken, sokak üzerinde bulunan bir çöp konteyneri suya kapılarak sürüklendiği görüldü.

İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış öğle saatlerinde etkili oldu. Beşiktaş'ta şiddetli yağışın oluşturduğu su birikintileri nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, sokak üzerinde bulunan bir çöp konteyneri de suya kapılarak sürüklendi. Yaşanan anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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