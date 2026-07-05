Haberler

Filyos Sahili'ne askeri amaçlı olduğu değerlendirilen İHA vurdu

Filyos Sahili'ne askeri amaçlı olduğu değerlendirilen İHA vurdu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde Karadeniz sahiline vuran askeri amaçlı bir İHA, geniş güvenlik önlemleri alınmasına yol açtı. Jandarma ve bomba imha uzmanları bölgede inceleme başlattı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos sahilinde kıyıya vurmuş bir insansız hava aracı (İHA) gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

EKİPLER ALARMA GEÇTİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Bölgeyi güvenlik çemberine alan ekipler, vatandaşların İHA'nın bulunduğu alana yaklaşmasına izin vermedi. Olası patlayıcı ihtimaline karşı bomba imha uzmanları olay yerine çağrılırken, insansız hava aracı üzerinde teknik inceleme başlatıldı.

TEK İHTİMAL ÜZERİNDE DURULUYOR

İlk değerlendirmelerde askeri amaçlı olduğu belirtilen İHA'nın menşeine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Güvenlik güçlerinin olayla ilgili incelemeleri sürerken, SAT komandolarının da bölgeye sevk edileceği öğrenildi.

HANGİ ÜLKEYE AİT OLDUĞU İNCELEMELERİN ARDINDAN BELLİ OLACAK

Yetkililerden, yapılacak teknik incelemelerin ardından insansız hava aracının hangi ülkeye ait olduğunun ve Karadeniz'e nasıl ulaştığının netlik kazanması bekleniyor. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Malatya'da orman yangını: Saatlerdir müdahale ediliyor

Bir ilimizin ciğerleri yanıyor! Saatlerdir söndürülemedi
10 ilde denize girmek yasaklandı

Açıklamalar peş peşe geldi! 10 ilde birden yasaklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

7 yaşındaki Ela diş tedavisine gitti, kalbi durdu: Anesteziden öldüğü iddia ediliyor

Geleceğin şampiyon adayıydı, diş tedavisinde kalbi durdu
İstanbul-Çanakkale arası Kınalı-Malkara Otoyolu ile 2 saate düşecek

Dev projede sona doğru: İki şehrin arası sadece 2 saate düşecek
Kontrollü yıkımda bitişikteki binaya hasar verildi: Geldim, banyo yerinde yok

Kentsel dönüşümde şok eden hata! Evini görünce gözlerine inanamadı
2 bin 500 drone Teksas semalarını aydınlattı: ABD'nin 250.  kuruluş yıldönümüne nefes kesen kutlama

2 bin 500'ü aynı anda havalanıp ABD'nin 250 yılını gökyüzüne yazdılar

Vekil 'Milletin içinde tayt giyiyor' dedi, validen böyle yanıt geldi

Vekil "Milletin içinde tayt giyiyor" dedi, validen böyle yanıt geldi
Tamirci 80 bin TL talep edince başka yere gitti, ücret farkını duyunca şaşkına döndü

80 bin TL istenince başka yere gitti, farkı duyunca şaşkına döndü
Danıştay'dan milyonlarca sürücüyü ilgilendiren karar: Ceza kesinleşmeden ödeme emri çıkarılamaz

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren karar! Ödeme emri çıkarılamayacak