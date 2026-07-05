Filyos Sahili'ne askeri amaçlı olduğu değerlendirilen İHA vurdu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos sahilinde kıyıya vurmuş bir insansız hava aracı (İHA) gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

EKİPLER ALARMA GEÇTİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Bölgeyi güvenlik çemberine alan ekipler, vatandaşların İHA'nın bulunduğu alana yaklaşmasına izin vermedi. Olası patlayıcı ihtimaline karşı bomba imha uzmanları olay yerine çağrılırken, insansız hava aracı üzerinde teknik inceleme başlatıldı.

TEK İHTİMAL ÜZERİNDE DURULUYOR

İlk değerlendirmelerde askeri amaçlı olduğu belirtilen İHA'nın menşeine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Güvenlik güçlerinin olayla ilgili incelemeleri sürerken, SAT komandolarının da bölgeye sevk edileceği öğrenildi.

HANGİ ÜLKEYE AİT OLDUĞU İNCELEMELERİN ARDINDAN BELLİ OLACAK

Yetkililerden, yapılacak teknik incelemelerin ardından insansız hava aracının hangi ülkeye ait olduğunun ve Karadeniz'e nasıl ulaştığının netlik kazanması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı