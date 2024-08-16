Aydemir Akbaş öldü mü, vefat mı etti,?

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden olan ve uzun süredir kanserle mücadele eden Aydemir Akbaş, evinde baygın bulunduktan sonra hastaneye kaldırıldı. 88 yaşındaki oyuncudan gelen kötü haberi İbrahim Tatlıses sosyal medya üzerinden duyurdu. Tatlıses, Akbaş'ın sevenlerinden dua beklediğini söyledi. Aydemir Akbaş öldü mü, vefat mı etti,?

AYDEMİR AKBAŞ SAĞLIK DURUMU NE?

Bir çok dizi, film ve tiyatro oyununda yer alan 88 yaşındaki usta oyuncu Aydemir Akbaş, daha önce gırtlak kanserine yakalanmış ve bu hastalığı yenmeyi başarmıştı. Ancak usta oyuncu geçtiğimiz yılın ocak ayında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile yeniden kansere yakalandığını duyurmuştu.

İbrahim Tatlıses, bir süredir kanserle mücadele eden yakın dostu Aydemir Akbaş'ın yoğun bakıma kaldırıldığını duyurdu. Akbaş ile fotoğrafını paylaşan Tatlıses, "45 yıllık değerli dostum, değerli ağabeyim Aydemir Akbaş şu anda yoğun bakımda... Siz değerli sevenlerimden Aydoşuma dua bekliyorum. Saygılarımla..." dedi.

Usta oyuncu Aydemir Akbaş, evinde baygın bulunarak hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakıma alındı. Aydemir Akbaş'ın menajerliğini yapan Özgür Aksoy, Haberler.com'a özel açıklamalarda bulunarak Akbaş'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Aksoy, "Kendisini aradım acil yetiş dedi. Yakınlarımızla beraber hızlıca evine gittik. Kapı anahtarla açılmayınca tekmeleyerek açtık. İçeri girdiğimizde kötü halde bulduk, konuşamıyordu sadece gözleriyle iletişim kuruyordu" dedi.

Yakınları tarafından evinde baygın bulunan 88 yaşındaki oyuncu Aydemir Akbaş, hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Pek çok kez kansere yakalanan ve aynı rahatsızlık nedeniyle tedavi gören Akbaş'ın son durumunu menajeri, Haberler.com'a anlattı.

Daha önce kolon, gırtlak ve bağırsak kanseriyle mücadele eden ve bugün evinde baygın bulunan Aydemir Akbaş'tan gelen kötü haberi yakın dostu İbrahim Tatlıses sosyal medya hesabından duyurdu. Tatlıses, "45 yıllık değerli dostum, değerli ağabeyim Aydemir Akbaş şu anda yoğun bakımda... Siz değerli sevenlerimden Aydoşuma dua bekliyorum. Saygılarımla..." sözlerini kullandı.

Akbaş'ın şu an yoğun bakımda olduğunu söyleyen Aksoy, "Kendisini aradım acil yetiş dedi. Yakınlarımızla beraber hızlıca evine gittik. Kapı anahtarla açılmayınca tekmeleyerek açtık. İçeri girdiğimizde kötü halde bulduk, konuşamıyordu" dedi.

Aksoy, sözlerinin devamında ise "Sadece gözleri ile iletişim kuruyordu. Nabzını ölçtük, tansiyonu 7'ye düşmüştü. Oksijen 82 ateşi ise 39 dereceydi. Hemen ambulans ile hastaneye yetiştirdik. Yoğun bakıma aldılar. Durumu şu anda kötü görünüyor. Sevenlerinden dua bekliyor" ifadelerini kullandı.

AYDEMİR AKBAŞ KİMDİR?

Sinema oyuncusu, yönetmeni, senaryo yazarı. 3 Mart 1936, İstanbul doğumlu. Arnavut Manastırlı bir baba ile Trabzon Sürmeneli Laz bir annenin çocuğu olarak İstanbul'un Feriköy semtinde dünyaya geldi. İtalyan ve Galatasaray liselerinde eğitim gördükten sonra bir süre gazetecilik yaptı. Sonra tiyatro oyunculuğuna başlayarak; Gülriz Sururi, Ayfer Feray - Nisa Serezli, Ali Poyrazoğlu gibi tiyatro toplulukları ile beraber çalıştı. Keşanlı Ali Destanı, Direkler Arası, Zilli Zarife, Ferhat ile Şirin gibi oyunlarda rol aldı.

1960 yılında askerliğini Urfa'nın Suruç kazasının Kara köyünde öğretmen olarak yaptı. Askerlik sonrasında sonra Gülriz Sururi–Engin Cezzar Tiyatrosu'na katıldı. 1968 yılında Ayfer Feray–Nisa Serezli Tiyatrosu'nda 7 Kocalı Hürmüz oyununda rol aldı. 1969 yılında Gülriz Sururi-Engin Cezzar ve Ortakları Tiyatrosu'nun ortaklarından biri oldu. Burada, Nikah Kağıdı, Düşenin Dostu oyunlarında rol aldı. Birçok tiyatro oyununun yönetmenliğini yaptı.

Aydemir Akbaş sinemaya 1964'de Atıf Yılmaz'ın yönettiği "Keşanlı Ali Destanı" adlı film ile geçti. Bir süre Yılmaz Güney'in filmlerinde oynadı. 1974 yılında Yeşilçam'ın seks filmi furyasında çok sayıda erotik-komedi filminde rol aldı. Daha sonraki yıllarda İbrahim Tatlıses ile çalışarak senaryo çalışmaları yaptı.

40'ı komedi olmak üzere 127 filmde rol aldı, 8 filmin yönetmenliğini yaptı, 30 kadar tiyatro oyununda oynadı. Ayrıca bir çok TV dizisinde rol aldı. 33 filmin senaryosunu yazdı.

1987'de " Düş Yakamdan Osman" filmiyle yönetmenliğe başladı. Aydemir Akbaş en son Şafak Sezer ile birlikte "Kolpaçino" filminde ve "Kutsal Damacana 2: İt Men" adlı sinema filminde Şafak Sezer, Mustafa Üstündağ ile birlikte oynadı.

Aydemir Akbaş, 1964 yılında evlendiği eşi tiyatro oyuncusu Beyhan Benek'le iki kez boşanmış, üç kez evlenmiştir.