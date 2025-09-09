ATV yayın akışı? 9 Eylül ATV yayın akışında neler var? ATV CANLI İZLE!

ATV ekranlarını yakından takip eden izleyiciler, gün boyunca yayınlanacak programları öğrenmek için araştırmalarına hız verdi. Haftalık dizi kuşağı, güncel haber bültenleri, eğlenceli yarışmalar ve hafta sonuna özel içerikler, televizyon başında vakit geçirmek isteyenler için merak konusu oldu. "ATV yayın akışında bugün neler var?" sorusunun cevabı, özellikle sevilen yapımları kaçırmak istemeyen izleyiciler tarafından sıklıkla aratılıyor. ATV yayın akışı ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

9 EYLÜL 2025 SALI ATV YAYIN AKIŞI

ATV, gündüz kuşağında uzun soluklu ve sevilen programlarıyla geniş bir izleyici kitlesine seslenirken, akşam saatlerinde ise dramatik yapımlarıyla ekran başındaki duygusal yoğunluğu artırıyor. Günün her saatine hitap eden içerikleriyle kanal, izleyici sadakatini korumayı başarıyor.

08:00 – Kahvaltı Haberleri

10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert (Canlı)

13:00 – atv Gün Ortası

14:00 – Can Borcu (23. Bölüm)

16:00 – Esra Erol'da

19:00 – atv Ana Haber

20:00 – Gözleri Karadeniz (2. Bölüm – Yeni dizi)

23:20 – Gözleri Karadeniz (Tekrar – 2. Bölüm)

02:00 – Gözleri Karadeniz (Tekrar – 2. Bölüm)

04:30 – Kardeşlerim (Tekrar)

GÖZLERİ KARADENİZ KONUSU NEDİR?

Türkiye'nin güçlü Maçari ailesinin kayıp varisi Azil, annesi sandığı kadının ani ölümüyle sarsılır ve hayatı tamamen değişir. Gerçekleri ortaya çıkarmak için İstanbul'un karanlık sokaklarına adım atan Azil, burada hem kan bağıyla bağlı olduğu kardeşiyle zorlu bir hesaplaşmaya sürüklenir hem de kalbini derinden etkileyen imkânsız bir aşka kapılır. İhanetler, entrikalar ve karmaşık ilişkilerle örülü bu tehlikeli dünyada Azil'in mücadelesi, sadece güç için değil, aynı zamanda vicdanıyla da yüzleşmek zorunda kalacağı bir sınavdır. Senaryo danışmanlığını Ali Can Yaraş'ın yaptığı dizinin senaryosu Ayberk Çınar, Ayşin Akbulut ve Simge Ayvazoğlu'nun ortak kaleminden çıkıyor.

AİLE SAADETİ KONUSU NEDİR?

Kökleri yüzyıllar öncesine uzanan ihtişamlı bir konakta, tesadüf gibi görünen bir buluşma, aslında kaderin ince hesaplarının bir sonucudur. Birbirlerini tanımayan, hatta akraba olduklarından bile habersiz üç farklı aile, geçmişle yüzleşecekleri bu çatının altında bir araya gelir. Her birinin taşıdığı sırlar, kırgınlıklar ve yarım kalmış hayatlar, zamanla aynı sofrada buluşur.

Başlangıçta çatışmalarla örülü bu yolculuk, günlük yaşamın komik anları ve duygusal kırılmalarıyla harmanlanır. Her geçen gün, karakterler arasında gelişen bağlar; aile olmanın ne kanla ne soyla, aslında kalple kurulduğunu ortaya koyar. Gelenekle modern hayatın, eskiyle yeninin iç içe geçtiği bu konakta yaşananlar, izleyiciyi hem güldürecek hem de kalbine dokunacak.