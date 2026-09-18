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Kobra Murat: Tehditle 1 milyon dolar istiyorlar benden

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Kobra Murat: Tehditle 1 milyon dolar istiyorlar benden
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KAMUOYUN’da 'Kobra Murat' olarak tanınan Murat Divandiler, tehdit edildiğini söyleyerek suç duyurusunda bulundu.

KAMUOYUN'da ' Kobra Murat' olarak tanınan Murat Divandiler, tehdit edildiğini söyleyerek suç duyurusunda bulundu. Kobra Murat, "Devamlı tehdit mesajları alıyorum. Yabancı numaralardan. 'Evine bomba koyacağız, torununu kaçıracağız, bize 1 milyon dolar vereceksin' diye tehdit ediyorlar beni" dedi.

Kamuoyunda ' Kobra Murat' olarak tanınan Murat Divandiler, bir süredir tehdit edildiği şikayetiyle emniyete şikayette bulundu. Şikayetinin ardından Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü önünde basın mensuplarına açıklama yapan Kobra Murat, "Devlet her zaman 18 yaşında, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ımız başımızda, devletimize sığındık. Haraç kesen, bu tür tehditler yapan insanlara devletimiz hiçbir zaman fırsat vermeyecek. Herkes doğru düzgün çalışsın, doğru düzgün yaşasın. Gayri meşru işler devletimizden uzak dursun. Zaten emniyetimiz, devletimiz bu konuda mükemmel çalışıyor. Kimse kimsenin ekmeğini yuvasına çalıştığına göz dikmesin, herkes çabalasın. Benim gibi 23 saat çalışsın, 3 saatte uyusun" dedi.

1 MİLYON DOLAR İSTEDİLER

Kobra Murat, "Devamlı tehdit mesajları alıyorum. Yabancı numaralardan, Avrupa'dan, İran, Irak'tan bilinmeyen numaralardan arıyorlar. Çocuğuma, çoluğuma karşı, yuvama karşı. İşte bize 1 milyon dolar vereceksin, keleşle tararız, evine şöyle yaparız, böyle yaparız diyorlar. Her şeyi, her şeyi saçma sapan şeyler yazıyorlar. Tabii ki ben de işlere gidiyorum, huzursuz oluyorum bu konuda. O yüzden devletime başvurdum. Şu ana kadar zaten 30 seneden beri bu işi yapıyorum. Kimse benim başıma böyle çökemedi. Biz roman çocuğuyuz sonuçta yukarıda Allah var, her şey var, devletimiz var, milletimiz var. Kimse kimsenin başına çökemez. İki aydan beri tehditler alıyorum. Mesaj da atıyorlar çok kötü şeyler yazıyorlar. Evine bomba koyarız, keleşle tararız, torununu kaçırırız. Evini yakarız diye Haraç kesmeye çalışıyorlar, 1 milyon dolar para vereceksin, bizim kim olduğumuzu tanıyacaksın, göreceksin diye tehdit ediyorlar" diye konuştu.

KENDİSİNİ TEHDİT EDENLERE ŞARKIYLA SESLENDİ

Kendisini tehdit edenlere şarkı söyleyerek seslenen Kobra Murat, "Arabam kırmızı, dolaşıyorum Paris'i, İngiltere'yi, Kıbrıs'ı. Kobra Murat insanların, eğlencenin, evliliklerin, düğünlerin, derneklerin, konserlerin yıldızı. Üzmeyecekler beni, ağaları gelse, yıkamazsınız babaları gelse" dedi.

Kobra Murat tehditler ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunacağını belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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