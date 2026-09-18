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Türk futbolunda bir devir kapandı! Yıldız futbolcu Milli formaya veda etti

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Türk futbolunda bir devir kapandı! Yıldız futbolcu Milli formaya veda etti Haber Videosunu İzle
Türk futbolunda bir devir kapandı! Yıldız futbolcu Milli formaya veda etti
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Fenerbahçe'nin kalecisi Mert Günok, 2012 yılında başlayan A Milli Takım kariyerini sonlandırdığını açıkladı. Milli formayla yaşadığı önemli anlara değinen 36 yaşındaki kaleci, özellikle 2024 Avrupa Şampiyonası sürecinin kariyerindeki özel yerini vurguladı ve Türk futbolseverlere teşekkür etti.

  • Fenerbahçe'nin milli kalecisi Mert Günok, A Milli Takım kariyerini sonlandırdığını açıkladı.
  • Mert Günok, milli formayı ilk kez 24 Mayıs 2012'de giydi.
  • Mert Günok, kariyerindeki en özel anlardan birinin 2024 Avrupa Şampiyonası olduğunu belirtti.

Fenerbahçe'nin milli kalecisi Mert Günok, A Milli Takım kariyerini sonlandırdığını açıkladı. 2012 yılında başlayan milli forma yolculuğuna veda eden Günok, Türk bayrağını taşımanın kendisi için büyük bir gurur olduğunu belirtti.

Mert Günok, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla A Milli Takım kariyerini noktaladığını duyurdu. Tecrübeli kaleci, milli formayı ilk kez 24 Mayıs 2012'de giydiğini hatırlatarak kariyerindeki önemli dönüm noktalarını paylaştı.

"BENİM İÇİN BÜYÜK BİR GURURDU"

Günok, milli takım formasını giymenin kendisi için özel bir anlam taşıdığını belirterek, "Her Türk futbolcunun hayalini kurduğu milli formayı o gün sırtıma geçirdiğimde, bugünlerin geleceğini pek düşünmüyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Milli takımda birçok kamp geçirdiğini belirten deneyimli kaleci, forma giydiği dönemlerde elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını, oynamadığı zamanlarda ise takım arkadaşlarına destek olduğunu söyledi.

2024 AVRUPA ŞAMPİYONASI VURGUSU

Mert Günok, kariyerindeki en özel anlardan birinin 2024 Avrupa Şampiyonası olduğunu ifade etti. Tecrübeli file bekçisi, milli takım formasıyla ülkeyi temsil etmenin kendisi için unutulmaz bir duygu olduğunu belirtti.

"MİLLİ TAKIM KARİYERİME VEDA EDİYORUM"

Mert Günok, açıklamasında milli takım kariyerini sonlandırma kararını şu sözlerle duyurdu:

"Bugün ise söylemesi kolay olmayan bir kararın zamanının geldiğini düşünüyorum ve Milli Takım kariyerime veda ediyorum."

Tecrübeli kaleci, birlikte oynadığı futbolculara, teknik direktörlere ve milli takımda görev yapan tüm çalışanlara teşekkür etti.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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