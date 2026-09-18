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TFF resmen küme düşürdü: Rakipleri hükmen galip sayılacak

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TFF resmen küme düşürdü: Rakipleri hükmen galip sayılacak
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TFF, TFF 3. Lig 3. Grup'ta sezonun ilk iki maçına çıkmayan Yeni Malatyaspor'un bir alt lige düşürülmesine karar verdi. Federasyon, sarı-siyahlı ekibin müsabakaya çıkmaması nedeniyle hükmen mağlup sayılacağını ve bu sezon Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak takımların maç oynamadan galip ilan edileceğini açıkladı.

  • Türkiye Futbol Federasyonu, TFF 3. Lig 3. Grup'ta sezonun ilk iki maçına çıkmayan Yeni Malatyaspor'un bir alt lige düşürülmesine karar verdi.
  • Yeni Malatyaspor ile bu sezon karşılaşacak takımlar, müsabakaları oynamadan hükmen galip ilan edilecek.
  • Yeni Malatyaspor, geçtiğimiz sezon da TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta maçlara çıkmamış ve küme düşürülmüştü.

Türkiye Futbol Federasyonu, TFF 3. Lig 3. Grup'ta sezonun ilk iki maçına çıkmayan Yeni Malatyaspor'un bir alt lige düşürülmesine karar verdi. Sarı-siyahlı ekiple karşılaşması bulunan takımlar, sezon boyunca oynanacak maçlarda hükmen galip sayılacak.

TFF, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararlarını açıkladı. Açıklanan kararlar arasında Yeni Malatyaspor ile ilgili alınan hüküm de yer aldı.

İKİ MAÇA ÇIKMAYINCA KÜME DÜŞÜRÜLDÜ

Yeni Malatyaspor'un, TFF 3. Lig 3. Grup'ta oynanması planlanan ilk iki karşılaşmaya çıkmadığı belirtildi. TFF tarafından yapılan açıklamada, 12 Eylül 2026 tarihinde oynanması gereken Ejderoğlu Kırşehir Futbol Spor Kulübü-Yeni Malatyaspor maçında takımın belirlenen saatte sahaya gelmemesi nedeniyle hükmen mağlup sayıldığı ve bir alt lige düşürüldüğü bildirildi.

RAKİPLERİ HÜKMEN GALİP SAYILACAK

Federasyon kararına göre Yeni Malatyaspor ile bu sezon karşılaşması bulunan takımlar, müsabakaları oynamadan hükmen galip ilan edilecek. TFF'nin açıklamasında, kararın Futbol Müsabaka Talimatı'nın ilgili maddesi kapsamında alındığı belirtildi.

GEÇEN SEZON DA AYNI SORUNU YAŞAMIŞTI

İdari ve mali sorunlarla mücadele eden Yeni Malatyaspor, geçtiğimiz sezon da TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta maçlara çıkmamış ve alınan karar sonucunda küme düşürülmüştü.

Kaynak: Haberler.com
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