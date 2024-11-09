Atatürk'ün kaçıncı ölüm yıldönümü 2024?

Atatürk'ün kaçıncı ölüm yıldönümü? Cumhuriyetimizin kurucusu ve bağımsızlık mücadelemizin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 86. yılında yurt genelinde düzenlenen anma törenleriyle hatırlanacak. Saat 09:05'te tüm yurtta çalacak sirenlerle saygı duruşuna geçilecek, Anıtkabir başta olmak üzere ülkenin dört bir yanında törenler düzenlenecek. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 10 Kasım'da Türk milleti Atatürk'ü saygı, minnet ve özlemle anacak. Peki, Atatürk öleli kaç yıl oldu? Detaylar...

BU YIL ATATÜRK'ÜN KAÇINCI ÖLÜM YILDÖNÜMÜ?

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve milli mücadelenin lideri Mustafa Kemal Atatürk, her yıl olduğu gibi bu yıl da 10 Kasım'da anılacak. 2024 yılı, Atatürk'ün vefatının 86. yılına denk geliyor. Bu özel günde, saat 09.05'te sirenler tüm yurtta çalacak ve vatandaşlar saygı duruşunda bulunacaklar. Başkent Ankara'daki Anıtkabir'de resmi törenler düzenlenirken, ülkenin dört bir yanındaki devlet kurumları, okullar ve vatandaşlar tarafından da çeşitli anma etkinlikleri gerçekleştirilecek.

Her 10 Kasım'da olduğu gibi, bu yıl da ülkenin dört bir yanında Atatürk'ün fikirleri ve mirasına olan vefa duygusunu yansıtacak etkinlikler yer alacak. Türkiye'nin dört bir yanındaki anma törenleri; Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlılığı ifade etmenin, Cumhuriyet'in kazanımlarını sahiplenmenin simgesi haline gelmiş durumda.

ATATÜRK NE ZAMAN ÖLDÜ?

Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938'de İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda saat 09:05'te hayata gözlerini yumdu. 1937 yılında sağlığında başlayan bozulma, 1938'de ciddi bir karaciğer rahatsızlığı olan siroza dönüşerek kendisini zayıf düşürmüştü. Son dönemlerinde giderek daha ağırlaşan sağlık durumu sonrası Atatürk, 10 Kasım 1938'de vefat etti.

Atatürk'ün vefatının ardından Türkiye ulusal bir yasa bürünmüş, naaşı 21 Kasım 1938'de geçici olarak Ankara Etnografya Müzesi'ne yerleştirilmişti. Vefatından 15 yıl sonra, 10 Kasım 1953 tarihinde, Atatürk için inşa edilen Anıtkabir'e törenle nakledildi. O tarihten bu yana her 10 Kasım'da saat 09:05'te Türkiye'de sirenler çalıyor, halk saygı duruşunda bulunuyor ve anma törenleri düzenleniyor. Bu yıl da vefatının 86. yılında, 10 Kasım günü tüm yurtta, Atatürk'ü anma etkinlikleri ve törenlerle gerçekleşecek.