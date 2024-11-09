Üye Girişi
Haberler

Atatürk'ün kaçıncı ölüm yıldönümü 2024?

Atatürk'ün kaçıncı ölüm yıldönümü 2024?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 86. yılında 10 Kasım'da yurt genelinde düzenlenecek törenlerle anılacak. Atatürk öleli kaç yıl oldu, kaçıncı yıldönümü merak ediliyor.

Atatürk'ün kaçıncı ölüm yıldönümü? Cumhuriyetimizin kurucusu ve bağımsızlık mücadelemizin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 86. yılında yurt genelinde düzenlenen anma törenleriyle hatırlanacak. Saat 09:05'te tüm yurtta çalacak sirenlerle saygı duruşuna geçilecek, Anıtkabir başta olmak üzere ülkenin dört bir yanında törenler düzenlenecek. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 10 Kasım'da Türk milleti Atatürk'ü saygı, minnet ve özlemle anacak. Peki, Atatürk öleli kaç yıl oldu? Detaylar...

BU YIL ATATÜRK'ÜN KAÇINCI ÖLÜM YILDÖNÜMÜ?

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve milli mücadelenin lideri Mustafa Kemal Atatürk, her yıl olduğu gibi bu yıl da 10 Kasım'da anılacak. 2024 yılı, Atatürk'ün vefatının 86. yılına denk geliyor. Bu özel günde, saat 09.05'te sirenler tüm yurtta çalacak ve vatandaşlar saygı duruşunda bulunacaklar. Başkent Ankara'daki Anıtkabir'de resmi törenler düzenlenirken, ülkenin dört bir yanındaki devlet kurumları, okullar ve vatandaşlar tarafından da çeşitli anma etkinlikleri gerçekleştirilecek.

Atatürk'ün kaçıncı ölüm yıldönümü 2024?

Her 10 Kasım'da olduğu gibi, bu yıl da ülkenin dört bir yanında Atatürk'ün fikirleri ve mirasına olan vefa duygusunu yansıtacak etkinlikler yer alacak. Türkiye'nin dört bir yanındaki anma törenleri; Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlılığı ifade etmenin, Cumhuriyet'in kazanımlarını sahiplenmenin simgesi haline gelmiş durumda.

ATATÜRK NE ZAMAN ÖLDÜ?

Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938'de İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda saat 09:05'te hayata gözlerini yumdu. 1937 yılında sağlığında başlayan bozulma, 1938'de ciddi bir karaciğer rahatsızlığı olan siroza dönüşerek kendisini zayıf düşürmüştü. Son dönemlerinde giderek daha ağırlaşan sağlık durumu sonrası Atatürk, 10 Kasım 1938'de vefat etti.

Atatürk'ün kaçıncı ölüm yıldönümü 2024?

Atatürk'ün vefatının ardından Türkiye ulusal bir yasa bürünmüş, naaşı 21 Kasım 1938'de geçici olarak Ankara Etnografya Müzesi'ne yerleştirilmişti. Vefatından 15 yıl sonra, 10 Kasım 1953 tarihinde, Atatürk için inşa edilen Anıtkabir'e törenle nakledildi. O tarihten bu yana her 10 Kasım'da saat 09:05'te Türkiye'de sirenler çalıyor, halk saygı duruşunda bulunuyor ve anma törenleri düzenleniyor. Bu yıl da vefatının 86. yılında, 10 Kasım günü tüm yurtta, Atatürk'ü anma etkinlikleri ve törenlerle gerçekleşecek.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
Narin davasında 3. gün! Askeri bölgeye ait kamera görüntüleri mahkemede izletildi

Askeri bölgeye ait kamera görüntüleri mahkemede izletildi

 Narin Güran davasında mahkeme salonundan ilk fotoğraf

Narin Güran davasına damga vuran kare

 Mansur Yavaş: Son 50 ankette birinci çıktım, bana acımasız bir saldırı var

Mansur Yavaş'tan eleştirilere "adaylık ilanı" gibi yanıt
Karşıdan karşıya geçmeye çalışan çocuğu ezip geçti

1 saniye sonrası dehşet
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CANLI maç izle! (RİZESPOR TRABZONSPOR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Rizespor Trabzonspor nereden izlenir? Mainz Borussia Dortmund maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Borussia Dortmund maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Atatürk'ün kaçıncı ölüm yıldönümü 2024? Cumartesi hangi diziler var? 9 Kasım Cumartesi TV'de bu akşamki diziler Hatayspor Gaziantep FK maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Hatayspor Gaziantep FK maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? S Sport Plus CANLI izle! (REAL MADRİD MAÇI) S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki CANLI maç izle! (REAL MADRİD OSASUNA) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Real Madrid Osasuna nereden izlenir? Real Madrid Osasuna CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Real Madrid Osasuna maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? 10 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Yengeç, Boğa, Balık, Oğlak burcu yorumu! 10 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları MasterChef Beyza'nın yüzünde iz kalacak mı, son hali nasıl? Manisa elektrik kesintisi! 9-10 Kasım Yunusemre, Turgutlu, Akhisar elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.