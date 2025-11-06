Türkiye'nin önde gelen gazetecilerinden Aslı Aydıntaşbaş, yıllardır ulusal ve uluslararası medya dünyasında etkili bir isim olarak öne çıkıyor. İstanbul doğumlu olan Aydıntaşbaş, gazetecilik kariyerinde Ortadoğu ve dış politika alanındaki derinlemesine analizleriyle dikkat çekti. Peki, Aslı Aydıntaşbaş kimdir, kaç yaşında, nereli? Aslı Aydıntaşbaş neden gözaltına alındı? Detaylar haberimizde...

ASLI AYDINTAŞBAŞ KİMDİR?

Aslı Aydıntaşbaş, Türkiye'nin önde gelen gazetecilerinden biri olarak tanınıyor. 1973 yılında İstanbul'da doğan Aydıntaşbaş, burcu Balık'tır ve eğitim hayatına köklü bir okul olan Robert College'de başlamıştır. Akademik yolculuğunu ABD'de sürdüren Aydıntaşbaş, Bates College'den mezun olmuş ve New York Üniversitesi'nde gazetecilik ile Ortadoğu çalışmaları üzerine yüksek lisans yapmıştır.

Gazetecilik kariyerine Cumhuriyet Gazetesi'nde adım atan Aydıntaşbaş, kısa süre içinde dikkat çekici bir dış politika muhabiri olarak tanınmıştır. İsmi özellikle Yeni Yüzyıl Gazetesi'nde Ortadoğu haberleri ve analizleri ile duyulmuştur. Gazeteci, Mesut Barzani, Celal Talabani ve Hoşyar Zebari gibi önemli isimlerle yaptığı görüşmelerle ulusal ve uluslararası medya dünyasında kendine sağlam bir yer edinmiştir.

Kariyeri boyunca NTV, Radikal, Sabah, Habertürk, Akşam ve Milliyet gibi medya kuruluşlarında köşe yazarlığı ve temsilcilik görevleri üstlenen Aydıntaşbaş, aynı zamanda Washington ve Ankara muhabiri olarak da uzun yıllar aktif çalışmıştır. Uluslararası düzeyde de The New York Times ve The Wall Street Journal gibi prestijli yayınlarda makaleleri yayımlanmıştır.

Televizyon deneyimi açısından, Skytürk 360 ekranlarında "Sıcak Temas" programını hazırlamış ve CNN Türk'te "Karşı Gündem" programının sunuculuğunu üstlenmiştir. Günümüzde ise Cumhuriyet Gazetesi'nde köşe yazıları ile Türkiye'deki güncel gelişmeleri, dış politika ve Ortadoğu analizlerini okurlarıyla paylaşmayı sürdürmektedir.

ASLI AYDINTAŞBAŞ KAÇ YAŞINDA?

Aslı Aydıntaşbaş, 1973 Şubat doğumlu olduğuna göre, 2025 yılı itibarıyla 52 yaşındadır. Kariyerine yaklaşık 30 yıl boyunca gazetecilik alanında aktif olarak devam eden Aydıntaşbaş, yaşına rağmen enerjik bir şekilde yazılarına ve televizyon programlarına devam etmektedir.

Yaşına rağmen aktif gazetecilik yapması, onun sahada edindiği deneyimler ve kurduğu güçlü iletişim ağlarıyla ilgilidir. Özellikle Ortadoğu, Türkiye-AB ilişkileri ve dış politika konularındaki analizleri, güncel haber yorumlarında güvenilir bir kaynak olarak öne çıkmasını sağlamaktadır.

ASLI AYDINTAŞBAŞ NERELİ?

Aslı Aydıntaşbaş, hayatına ve kariyerine İstanbul'da başlamıştır. İstanbul doğumlu olan Aydıntaşbaş, özellikle şehrin eğitim ve kültürel olanaklarından yararlanarak akademik ve gazetecilik yolculuğunda sağlam bir temel oluşturmuştur.

İstanbul'un farklı kültürel ve entelektüel birikimi, Aydıntaşbaş'ın gazetecilik anlayışına ve uluslararası habercilik perspektifine doğrudan katkı sağlamıştır. Bu köklü kent, onun hem Türkiye'de hem de dünya çapında haber ve analiz yazılarında köklü bir bağlam oluşturmasına imkan tanımıştır.

ASLI AYDINTAŞBAŞ NEDEN GÖZALTI ALINDI?

Aslı Aydıntaşbaş, yakın zamanda Türkiye'deki bazı gazetecilerle birlikte İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştır. Yetkililer tarafından yapılan açıklamalara göre, Aydıntaşbaş ve bazı gazeteciler hakkında "Yalan Bilgiyi Alenen Yayma" ve "Bilerek ve İsteyerek Örgüte Yardım Etme" suçlamalarıyla şüpheli sıfatıyla ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülmüştür.

Bu olay, Türkiye'de gazetecilik faaliyetleri ve ifade özgürlüğü konularında tekrar tartışmaları gündeme getirmiştir. Aydıntaşbaş'ın uzun yıllara dayanan gazetecilik deneyimi ve kamuoyuna yansıyan analizleri, bu süreçte medyada geniş yankı bulmuştur.