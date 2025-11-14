ASİAD Başkanı Yücel Yalçınkaya'dan güçlü mesaj: Türk dünyasının birliği için çalışıyoruz

ASİAD Başkanı Yücel Yalçınkaya, Haberler.com ekranlarında derneğin yapısını, yürüttükleri projeleri ve dijital dönüşüm sürecine ilişkin görüşlerini paylaştı. "Ayrıştırıcı değil, birleştirici bir derneğiz" diyen Yalçınkaya, otizm farkındalık projelerinden Türk Dünyası ödüllerine, yapay zekâdan uluslararası ilişkilere kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.

"AYRIŞTIRICI DEĞİL, BİRLEŞTİRİCİ BİR DERNEĞİZ"

Yücel Yalçınkaya, ASİAD'ın isminde yer alan "birleştirici" vurgusunun yalnızca sembolik değil, derneğin varlık sebebi olduğunu belirtti. Anadolu medeniyetinin tüm renklerini bir çatı altında topladıklarını ifade eden Yalçınkaya, "Türk Milleti'nin birliği, beraberliği ve kardeşliği adına birleştirici bir dernek olmak için bu ismi koyduk. Farklı görüşleri ve toplumsal renkleri aynı çatı altında buluşturan bir yapıyız" dedi.

Sivil toplum kuruluşlarının Türkiye'de çok yönlü bir yapıya sahip olduğunu belirten Yalçınkaya, ASİAD'ın farkını "milletin içinden gelen, toplumsal birlikteliği ve sosyal farkındalığı önceleyen milli ve yerli bir oluşum" sözleriyle anlattı.

"OTİZM GECESİ BİZİM İÇİN BİR FARKINDALIK GÖREVİYDİ"

Geçen yıl düzenledikleri Otizm Farkındalık Ödül Gecesi'nin kendileri için çok özel olduğunu söyleyen Yalçınkaya, iş dünyasının sadece ticari başarılarla anılmaması gerektiğini vurguladı. "Biz ödül verip kalkalım anlayışından uzak, hayatın içindeki acı gerçekleri görünür kılmayı amaçladık. Otizm konusunda ailelerin sessiz kaldığı duyguları duyurmak istedik" diyen Yalçınkaya, bu yılki Türk Dünyası Başarı ve Onur Ödülleri'nin ise Türk coğrafyaları arasındaki bağları güçlendirmeyi hedeflediğini söyledi.

Yalçınkaya; Türk devletlerinin temsilcilerini, bürokraside yetişmiş isimleri ve iş dünyasını aynı çatı altında buluşturmalarının temel amaç olduğunu belirterek "Türk dünyasının kardeşliğini, birlikteliğini ve vizyonunu en üst seviyeye taşımak istiyoruz" dedi.

"YAPAY ZEKA HAYATIMIZIN EN ÖNEMLİ PARÇASI OLACAK"

Dijital dönüşüm ve yapay zekâ hakkında konuşan Yalçınkaya, bu süreçlerin dikkatle yönetilmesi gerektiğini belirtti. "Teknoloji çağında her şey değişiyor ancak gelenekselliğimizi kaybetmemeliyiz. Yapay zeka çok hızlı gelişiyor ama çok dikkat edilmesi gereken bir konu. Tehlikeli yanlarını da iyi analiz etmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

ASİAD'ın dijital dönüşümü yakından takip ettiğini söyleyen Yalçınkaya, devletin ilgili kurumlarının süreci titizlikle izlediğini belirtti. Son olarak üye olmak isteyenlere seslenen Yalçınkaya, derneğin geniş akademik kadrosu, uluslararası temsilcilikleri ve farklı sektörlerden üyeleriyle güçlü bir yapı olduğunu ifade ederek "Önemli olan Türkiye ve birlik duygusudur. Biz bu bayrağın altında huzurluyuz" dedi.

"HEM TİCARİ İŞ BİRLİKLERİ HEM DE ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE CİDDİ PROJELER YÜRÜTÜYORUZ"

Asiyad'ın tüm sektörleri kapsayan çok geniş bir yapıya sahip olduğunu vurgulayan Yücel Yalçınkaya, gıdadan inşaata, turizmden sağlığa kadar pek çok alanı bünyelerinde barındırdıklarını söyledi. Akademik kadroları, üniversite iş birlikleri, üst düzey yöneticilerden oluşan istişare kurulu ve yabancı ülkelerdeki temsilcilikleriyle 350'nin üzerinde orta ölçekli üyeye sahip olduklarını belirten Yalçınkaya, "Hem ticari iş birlikleri hem de uluslararası ilişkiler anlamında ciddi projeler yürütüyoruz. Devletimizin düşünmediği noktalarda bile gerektiğinde destek olan, lobi faaliyetleri yürüten güçlü bir sivil toplum kuruluşuyuz" dedi.