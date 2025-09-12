Arka Sokaklar CANLI izleme linki var mı?

Kanal D'de her Cuma akşamı D Media yapımcılığında yayınlanan, Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yapımlarından biri olan Arka Sokaklar, 19. sezonuna adım attı. Sevilen dizi bu akşam 718. bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkıyor. Yeni bölümü canlı ve yüksek çözünürlükle izlemek için yayın saati kaçırılmamalı!

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ekip, suçla mücadelede hız kesmeden ilerlemeye devam ediyor. Bu sırada Rıza Baba, ekiple ilgili bazı kritik kararlar almaya hazırlanıyor. Ancak ekip için asıl sürpriz, uzun süredir ortalarda görünmeyen Ali'nin yeniden aralarına dönmesi olacak.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Mesut, bir yanda Selin'e olan duyguları, diğer yanda küçük kızı Ayşecan için verdiği mücadeleyle büyük bir ikilem yaşadı. Kızını kurtarabilmek için sevdiği kadından vazgeçmek zorunda kalıp kalmayacağı ise merak konusu oldu.

ARKA SOKAKLAR CANLI YAYIN

Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümleri, yayın saatinde Kanal D ekranlarından canlı olarak takip edilebiliyor.

ARKA SOKAKLAR DİZİ KONUSU

Arka Sokaklar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube'de görev yapan bir polis ekibinin hem görev hem de özel hayatlarındaki olayları konu alan uzun soluklu bir Türk polisiye dizisidir.

• Dizide polislerin suçla mücadelesi ile özel hayatlarındaki sorunlar ve ilişkiler birlikte işlenir.

• Her bölümde farklı suç dosyaları (cinayet, kaçakçılık, gasp, uyuşturucu, organize suçlar vb.) ele alınır ve ekibin bu olayları çözme çabası anlatılır.

• Aksiyon sahneleri, operasyonlar ve kovalamacalar dizinin temposunu belirler.

• Gerilim, dram ve zaman zaman mizah unsurları bir arada sunulur.

• Rıza Baba olarak bilinen Rıza Soylu'nun liderliğindeki ekip; sadakat, dayanışma ve adalet ilkeleriyle hareket eder.

• Ekip üyelerinin yaşadığı trajediler, aşk hikâyeleri ve kişisel çatışmalar hikâyeye duygusal derinlik katar.

ARKA SOKAKLAR OYUNCU KADROSU

• Zafer Ergin — Rıza Soylu (Rıza Baba)

• Şevket Çoruh — Mesut Güneri

• Özgür Ozan — Hüsnü Çoban

• Ozan Çobanoğlu — Hakan Çınar

• Oya Okar — Selin Güneri

• Ebru Cündübeyoğlu — Candan Ceylanlı

• Burak Satıbol — Zeki Çevik

• Özlem Çınar — Aylin Aydın

• İlker İnanoğlu — Engin Balkan

• Gaye Gürsel — Esra