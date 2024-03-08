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Arif Güçlü kimdir? CHP Ankara- Evren Belediye Başkan adayı Arif Güçlü kaç yaşında, nereli?

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Arif Güçlü kimdir? CHP Ankara- Evren Belediye Başkan adayı Arif Güçlü kaç yaşında, nereli? Ankara Evren Belediye Başkanı olmak için çalışan Arif Güçlü, siyaset hayatına Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) çatısı altında devam ediyor. Güçlü, ayrıca Atatürkçü Düşünce Derneği Evren Temsilcisi olarak görev yapıyor.

Arif Güçlü kimdir? CHP Ankara- Evren Belediye Başkan adayı Arif Güçlü kaç yaşında, nereli? Vatandaşlar Ankara- Evren Belediye Başkan adayı Arif Güçlü'yü merak ediyor. 31 Mart seçimleri öncesi belediye başkan adayları araştırılıyor.

ARİF GÜÇLÜ KİMDİR?

  • Memleketi Ankara Evren olan ve Evren Belediye Başkanı olmak için çalışacak Arif Güçlü'nün Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında siyaset hayatına devam ettiği ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş dahil CHP içinde bir çok önemli isimler ile yakın dönemde görüşmeler gerçekleştirmesi ile biliniyor.
  • Arif Güçlü ayrıca Atatürkçü Düşünce Derneği Evren Temsilcisi olarak görev yapıyor. Güçlü'nün adaylığının resmileşmesinin hemen ardından "Cumhuriyet Halk Partisi Evren Belediye Başkan Adayı Arif Güçlü olmuştur. Hayırlı olsun" denilerek kendisine seçim sürecinde başarılar dilendi.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri Gündem Politika Haberler

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