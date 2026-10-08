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Nazan Öncel telefonunda temizliğe başladı: Seni de sildim, seni de

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Nazan Öncel telefonunda temizliğe başladı: Seni de sildim, seni de Haber Videosunu İzle
Nazan Öncel telefonunda temizliğe başladı: Seni de sildim, seni de
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Nazan Öncel, telefonunda yaptığı temizliği Instagram hesabından yayınladı. Kişileri tek tek silerken "Seni de sildim, seni de sildim" diyen ünlü sanatçı, paylaşımına "İnceldiği yerden kopsun" notunu düştü.

Nazan Öncel, Instagram hesabından yayınladığı eğlenceli görüntüyle dikkat çekti. Evinde telefonunu eline alan ünlü sanatçı, ekranı kaydırırken yaptığı "temizliği" takipçileriyle paylaştı.

"SENİ DE SİLDİM, SENİ DE SİLDİM"

Telefonunun ekranında gezinen Nazan Öncel, kişileri tek tek silerken, "Seni de sildim, seni de sildim" sözlerini söyledi. O anları Instagram hesabından yayınlayan Öncel, kimleri telefonundan çıkardığını ise açıklamadı.

Paylaşımına "İnceldiği yerden kopsun. #yalnızlartreni" notunu düşen ünlü sanatçı, telefonundaki temizliği esprili bir dille takipçilerine gösterdi.

Ekim Devrim Manduz
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