Modern otomobiller yalnızca bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda sürücüyle sürekli iletişim kuran gelişmiş elektronik sistemlere sahip akıllı makinelerdir. Bu iletişimin en önemli merkezi ise direksiyonun hemen arkasında bulunan gösterge panelidir. Gösterge panelinde yer alan ikaz lambaları, aracın farklı sistemlerinde oluşabilecek sorunları sürücüye erkenden bildirerek güvenli sürüşe katkı sağlar. Peki, Arabada ünlem işareti ne anlama geliyor? Arabada sarı, kırmızı, parantez içinde ünlem, üçgen içinde ünlem, yuvarlak içinde ünlem ne anlama gelir? Aşağıda araçlarda sık görülen ünlem işareti uyarılarının anlamlarını ayrıntılı şekilde inceleyebilirsiniz.

ARABADA ÜNLEM İŞARETİ NE ANLAMA GELİYOR?

Araç gösterge panelinde görülen ünlem işareti, tek başına belirli bir arızayı temsil etmekten ziyade çoğu zaman bir uyarı veya dikkat mesajı anlamına gelir. Bu işaret farklı semboller içinde kullanılarak aracın çeşitli sistemlerinde meydana gelen sorunları belirtir.

LASTİK BASINCI UYARI IŞIĞI

Lastik basıncı sistemi, araç lastiklerinin hava seviyesini sürekli olarak izleyen bir güvenlik mekanizmasıdır. Gösterge panelinde lastik şeklindeki bir sembol içinde ünlem işareti görülüyorsa, lastiklerden biri veya birkaçı önerilen basınç değerinin altına düşmüş olabilir. Düşük lastik basıncı yakıt tüketimini artırabilir, lastik aşınmasını hızlandırabilir ve fren performansını olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle lastiklerin basıncı düzenli olarak kontrol edilmelidir.

FREN SİSTEMİ UYARI IŞIĞI

Fren sistemi uyarısı genellikle yuvarlak bir sembol içinde ünlem işareti şeklinde gösterilir. Bu uyarı el freninin çekili olması, fren sıvısının azalması veya fren balatalarının aşınması gibi durumları işaret edebilir. Eğer araç hareket halindeyken bu ışık yanıyorsa fren sisteminde bir sorun olabilir ve en kısa sürede kontrol edilmesi gerekir.

ŞANZIMAN UYARI IŞIĞI

Şanzıman uyarısı çoğu araçta dişli çark sembolü içinde ünlem işareti olarak görülür. Bu işaret, şanzımanın aşırı ısınması, şanzıman yağının azalması veya aktarma organlarında bir arıza olması durumunda ortaya çıkabilir. Uyarı ışığı yanıp sönüyorsa sistemde aşırı ısınma olabilir, sabit şekilde yanıyorsa daha ciddi bir mekanik sorun söz konusu olabilir.

AMPUL UYARI IŞIĞI

Elektrik ve aydınlatma sistemiyle ilgili uyarılar genellikle ampul sembolü içinde ünlem işareti şeklinde görünür. Bu durum aracın dış aydınlatmalarından birinde arıza olduğunu gösterir. Farlar, sinyaller, fren lambaları veya plaka aydınlatması gibi sistemlerde bir ampulün yanması ya da elektrik bağlantılarında sorun oluşması bu uyarının yanmasına neden olabilir.

DİREKSİYON UYARI IŞIĞI

Direksiyon simgesiyle birlikte görülen ünlem işareti, direksiyon sistemiyle ilgili bir soruna işaret eder. Bu uyarı hidrolik direksiyon yağının azalması, elektrikli direksiyon sisteminde arıza oluşması veya direksiyon mekanizmasında bir problem olması durumunda ortaya çıkabilir. Böyle bir durumda direksiyon tepkileri değişebilir ve araç kontrolü zorlaşabilir.

GENEL ARIZA UYARILARI

Üçgen içinde ünlem işareti genellikle genel arıza uyarısı olarak kullanılır. Bu sembol tek başına belirli bir sorunu göstermeyebilir; çoğu zaman başka bir uyarı ışığıyla birlikte görülür. Cam yıkama suyu seviyesinin düşmesi, kapıların açık olması veya araç bakım zamanının gelmesi gibi farklı durumlar için kullanılabilir. Bu nedenle sürücülerin diğer uyarı lambalarıyla birlikte değerlendirmesi gerekir.

ARABADA SARI ÜNLEM İŞARETİ NE ANLAMA GELİYOR?

Araçlarda görülen sarı ünlem işareti, genellikle kritik olmayan ancak kısa sürede kontrol edilmesi gereken bir duruma işaret eder. Bu uyarının en yaygın görüldüğü durum ise lastik basıncı uyarı sistemi (TPMS) ile ilgilidir.

Gösterge panelinde sarı ünlem işareti, genellikle alt kısmı tırtıklı bir lastik sembolü içerisinde görünür. Bu sembol aracın lastiklerinden birinin ya da birkaçının önerilen hava basıncının altına düştüğünü gösterir.

Düşük Lastik Basıncının Başlıca Sebepleri

Lastiklerin zamanla doğal olarak hava kaybetmesi

Ani sıcaklık değişimleri

Lastikte delik veya küçük sızıntılar

Yanlış basınç ayarı yapılması

ARABADA KIRMIZI ÜNLEM İŞARETİ NE ANLAMA GELİYOR?

Gösterge panelinde kırmızı ünlem işareti görülmesi genellikle daha ciddi bir uyarıyı ifade eder. Bu sembol çoğu araçta yuvarlak bir fren simgesi içinde ve iki yanında parantez benzeri çizgilerle gösterilir.

Bu uyarı çoğunlukla fren sistemi ile ilgili bir sorunu ifade eder.

Kırmızı Ünlem İşaretinin Olası Sebepleri

El freninin çekili olması

Fren balatalarının aşınması

Fren sıvısı seviyesinin düşmesi

ABS sisteminde arıza oluşması

Fren hortumlarında veya hidrolik sistemde sorun

Eğer araç çalışırken el freni çekili değilse ve kırmızı ünlem işareti yanmaya devam ediyorsa bu durum mutlaka ciddiye alınmalıdır.

Fren Sistemi Uyarısı Görüldüğünde Ne Yapılmalı?

Aracı güvenli bir yerde durdurun

Fren sıvısı seviyesini kontrol edin

Fren pedalında sertleşme veya boşluk olup olmadığını kontrol edin

En kısa sürede bir servise başvurun

Fren sistemi aracın en kritik güvenlik bileşenlerinden biri olduğu için bu uyarı kesinlikle ihmal edilmemelidir.

ARABADA PARANTEZ İÇİNDE ÜNLEM ÜNLEM İŞARETİ NE ANLAMA GELİYOR?

Gösterge panelinde parantez içinde ünlem işareti görülmesi genellikle yine fren sistemiyle ilgili bir uyarı anlamına gelir. Bu sembol çoğu araçta fren diskini temsil eden bir daire ve onu çevreleyen parantez benzeri çizgiler şeklinde gösterilir.

Bu uyarı şu durumlarda ortaya çıkabilir:

El freninin çekili olması

Fren balatalarının aşınması

Fren hidroliği seviyesinin düşmesi

ABS veya fren sensörlerinde arıza

Eğer araç hareket halindeyken bu sembol yanıyorsa özellikle dikkat edilmelidir. Çünkü fren sistemindeki bir arıza sürüş güvenliğini doğrudan etkileyebilir.

Bu durumda yapılması gereken en doğru hareket:

Aracı dikkatli şekilde kullanmak

Ani frenlerden kaçınmak

En kısa sürede teknik servise gitmek olacaktır.

ARABADA ÜÇGEN İÇİNDE ÜNLEM ÜNLEM İŞARETİ NE ANLAMA GELİYOR?

Gösterge panelinde üçgen içinde ünlem işareti genellikle genel arıza uyarısı olarak bilinir. Bu sembol tek başına belirli bir arızayı temsil etmez; daha çok aracın farklı sistemlerinden gelen uyarıların sürücüye bildirilmesi için kullanılır.

Çoğu araçta bu ışık sarı veya turuncu renkte yanar.

Üçgen Ünlem Uyarısının Gösterdiği Durumlar

Bu uyarı farklı sistemlerle bağlantılı olabilir:

Cam yıkama suyu seviyesinin düşmesi

Dış aydınlatma arızası

LED far hatası

Servis bakım hatırlatması

Kapıların tam kapanmaması

Patinaj veya çekiş kontrol uyarıları

Bazı araçlarda ani frenleme veya kaygan zemin durumlarında da üçgen içinde ünlem işareti görülebilir.

KIRMIZI ÜÇGEN ÜNLEM NE ANLAMA GELİR?

Eğer bu sembol kırmızı renkte yanıyorsa ve başka arıza lambalarıyla birlikte görünüyorsa durum daha ciddi olabilir. Örneğin:

Motor arıza lambası

Partikül filtresi uyarısı

ESP veya EPC sistem hataları

Bu gibi durumlarda aracın profesyonel bir serviste kontrol edilmesi gerekir.

ARABADA YUVARLAK İÇİNDE ÜNLEM NE ANLAMA GELİR?

Gösterge panelinde yuvarlak içinde ünlem işareti, çoğu araçta fren sistemi uyarı sembolü olarak kullanılır. Bu sembol genellikle fren diskini temsil eden bir daire ve iki yanında fren balatasını simgeleyen çizgilerle gösterilir.

Bu uyarı şu durumları ifade edebilir:

El freninin çekili olması

Fren hidroliği seviyesinin düşük olması

Fren balatalarının aşınması

ABS sisteminde sorun bulunması

Eğer araç hareket halindeyken bu ışık yanıyorsa fren sisteminde bir sorun olma ihtimali yüksektir.