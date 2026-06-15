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İzmir'de horoz dövüşü operasyonu: Çiftlik mühürlendi, 130 bin lira ceza kesildi

İzmir'de horoz dövüşü operasyonu: Çiftlik mühürlendi, 130 bin lira ceza kesildi
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İzmir'in Aliağa ilçesinde polis ekiplerince horoz dövüşü organize edildiği belirlenen çiftliğe yapılan operasyonda 18 dövüş horozu ele geçirildi, 10 kişiye 130 bin lira idari para cezası uygulandı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde polis ekiplerince horoz dövüşü organize edildiği belirlenen çitliğe yapılan operasyonda 18 adet dövüş horozu ele geçirilirken 10 şahsa 130 bin lira idari para cezası uygulandı.

Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan bir çiftlikte yasa dışı horoz dövüşü organizasyonu düzenlendiği yönünde gelen ihbar üzerine harekete geçti. Horoz dövüşü organizasyonu düzenlendiği tespit edilen adreste yapılan kontrollerde olayla bağlantılı toplam 14 şahıs hakkında işlem yapıldı. Organizasyonda sorumlu bulunduğu belirlenen 4 şahıs hakkında TCK'nın 228. maddesi kapsamında adli işlem başlatırken, seyirci olarak bulunduğu tespit edilen 10 şahsa ise ilgili mevzuat kapsamında toplam 130 bin lira idari para cezası uygulandı .

Denetim sonucunda çiftlik, Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlenerek, 18 horoz gerekli bakım ve koruma işlemlerinin sağlanması amacıyla Aliağa Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne teslim edildiği öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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