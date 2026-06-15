Milli yıldızın kulübü isyan etti: O yoksa galibiyet de yok
Avustralya yenilgisi sonrası Hoffenheim, yedek kalan Ozan Kabak için "Ozan yok, galibiyet yok" paylaşımı yaptı. Alman kulübünün mesajı kısa sürede gündem olurken, Montella'nın kadro tercihleri yeniden tartışılmaya başlandı.
- A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ilk maçında Avustralya'ya 2-0 yenildi.
- Milli stoper Ozan Kabak, teknik direktör Vincenzo Montella tarafından yedek bırakıldı.
- Hoffenheim, Ozan Kabak'ın fotoğrafıyla 'Ozan yok, galibiyet yok' paylaşımı yaparak Montella'nın tercihine göndermede bulundu.
2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ilk maçında Avustralya'ya 2-0 mağlup olan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella'nın kadro tercihleri tartışma konusu oldu. Özellikle bazı oyuncuların süre alamaması futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.
OZAN KABAK YEDEKTE KALDI
Almanya Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim forması giyen milli stoper Ozan Kabak, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı. Montella'nın savunma tercihleri sonrası Ozan Kabak'ın süre almaması dikkat çeken detaylardan biri oldu.
HOFFENHEIM'DAN OLAY GÖNDERME
Maçın ardından Hoffenheim'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşım kısa sürede gündem yarattı. Alman kulübü, Ozan Kabak'ın fotoğrafıyla birlikte, "Ozan yok, galibiyet yok… Hadi iyi sabahlar." ifadelerini kullandı.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Hoffenheim'ın paylaşımı kısa sürede çok sayıda etkileşim aldı. Bazı taraftarlar paylaşımı esprili bulurken, bazı kullanıcılar ise bunun Montella'nın tercihine yönelik açık bir gönderme olduğunu savundu.
GÖZLER SONRAKİ MAÇTA
Avustralya karşısında alınan mağlubiyetin ardından gözler A Milli Takım'ın gruptaki sonraki karşılaşmalarına çevrildi. Ozan Kabak'ın ilerleyen maçlarda forma şansı bulup bulamayacağı da merak konusu oldu.