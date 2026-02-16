Annesi tarafından terk edilen maymun viral oldu! Aradığı şefkati peluş oyuncakta buldu

Japonya'da yedi aylık makak türü maymun Punch'ın hikâyesi sosyal medyada milyonları duygulandırdı. Doğumundan kısa süre sonra annesi tarafından reddedilen minik maymun, hayata peluş bir orangutana sarılarak tutunuyor. Görüntülerin yayılmasının ardından hayvanat bahçesi ziyaretçi akınına uğradı.

UYURKEN BİLE YANINDAN AYIRMIYOR

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, uyurken oyuncağına sıkı sıkı sarıldığı, korktuğunda ise onu adeta bir kalkan gibi kullanması gözleri yaşarttı. Küçük maymunun oyuncağını bir an olsun yanından ayırmaması izleyenlerin yüreğini burktu.

Hayvanat bahçesi yetkilileri, yaklaşık bir ay önce Punch'ı kademeli olarak diğer makak grubuna dahil etmeye başladı. Ancak anne bakımından mahrum kalmasının özgüven eksikliğine yol açtığı belirtiliyor.

SEVİNDİREN GELİŞME

Yavru maymun, hala kendi başına yeterli beslenemediği için bakıcı desteği alıyor. Ancak son günlerde sürü içindeki etkileşimi artmış durumda. Artık diğer maymunlarla daha fazla vakit geçirmeye başladı. Dahası, bir maymun onu kabul ederek bitlerini ayıklamaya başladı. Yaşanan bu gelişme hayvanseverleri sevince boğdu.