Haberler

Annesi tarafından terk edilen maymun viral oldu! Aradığı şefkati peluş oyuncakta buldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Japonya'nın Chiba eyaletindeki bir hayvanat bahçesinde annesi tarafından terk edilen yavru maymun Punch, yanından ayırmadığı peluş oyuncağıyla ziyaretçilerin ve sosyal medya kullanıcılarının ilgi odağı oldu. İzleyenleri duygulandıran sevimli hayvanla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Bahçedeki bir maymun Punch'ı kabul etti. O anlar beğeni yağmuruna tutuldu.

  • Japonya'da yedi aylık makak türü maymun Punch, doğumundan kısa süre sonra annesi tarafından reddedildi.
  • Hayvanat bahçesi yetkilileri, Punch'ı yaklaşık bir ay önce kademeli olarak diğer makak grubuna dahil etmeye başladı.
  • Yavru maymun, son günlerde sürü içindeki etkileşimi artmış ve diğer maymunlarla daha fazla vakit geçirmeye başladı.

Japonya'da yedi aylık makak türü maymun Punch'ın hikâyesi sosyal medyada milyonları duygulandırdı. Doğumundan kısa süre sonra annesi tarafından reddedilen minik maymun, hayata peluş bir orangutana sarılarak tutunuyor. Görüntülerin yayılmasının ardından hayvanat bahçesi ziyaretçi akınına uğradı.

Annesi tarafından terk edilen maymun viral oldu! Aradığı şefkati peluş oyuncakta buldu

UYURKEN BİLE YANINDAN AYIRMIYOR

Sosyal medyada paylaşılan videolarda, uyurken oyuncağına sıkı sıkı sarıldığı, korktuğunda ise onu adeta bir kalkan gibi kullanması gözleri yaşarttı. Küçük maymunun oyuncağını bir an olsun yanından ayırmaması izleyenlerin yüreğini burktu.

Annesi tarafından terk edilen maymun viral oldu! Aradığı şefkati peluş oyuncakta buldu

Hayvanat bahçesi yetkilileri, yaklaşık bir ay önce Punch'ı kademeli olarak diğer makak grubuna dahil etmeye başladı. Ancak anne bakımından mahrum kalmasının özgüven eksikliğine yol açtığı belirtiliyor.

Annesi tarafından terk edilen maymun viral oldu! Aradığı şefkati peluş oyuncakta buldu

SEVİNDİREN GELİŞME

Yavru maymun, hala kendi başına yeterli beslenemediği için bakıcı desteği alıyor. Ancak son günlerde sürü içindeki etkileşimi artmış durumda. Artık diğer maymunlarla daha fazla vakit geçirmeye başladı. Dahası, bir maymun onu kabul ederek bitlerini ayıklamaya başladı. Yaşanan bu gelişme hayvanseverleri sevince boğdu.

Merve Yaz
Haberler.com / Yaşam
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Kural sevgilisiyle paylaştığı fotoğrafta son haliyle dikkat çekti

Yerli Leonardo Dicaprio'nun yeni halini görünce inanamayacaksınız
Epstein belgelerine damga vuran darbe planı! Türkiye detayı epey ses getirecek

Dünya bu darbe planını konuşuyor! Türkiye detayı epey ses getirecek
Juventus'ta Galatasaray maçı öncesi deprem

Juventus'ta Galatasaray maçı öncesi deprem
Alarmları kurun! Yarın gece ortalık yanacak

Alarmları kurun! Yarın akşam ortalık alev alacak
Arda Kural sevgilisiyle paylaştığı fotoğrafta son haliyle dikkat çekti

Yerli Leonardo Dicaprio'nun yeni halini görünce inanamayacaksınız
Tartışma yaratan görüntüler! Herkes Ancelotti'yi konuşuyor

Tartışma yaratan görüntüler! Bütün dünya onu konuşuyor
Evde eşiyle yakaladığı adamı öldüren başkomisere 10 yıl hapis cezası

Eşiyle yakaladığı adama kurşun yağdırdı! İşte başkomiserin ifadesi