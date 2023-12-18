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"Amin" videosuyla tanınan fenomen Gizem Yıldız, estetikle bambaşka biri oldu

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Erkek arkadaşıyla çektiği videoda "Amin amin" sözüyle ünlenen ve kısa sürede binlerce takipçiye ulaşan fenomen Gizem Yıldız, 1 ay içinde hem burun estetiği hem de dudak dolgusu yaptırarak bambaşka birine dönüştü.

Tiktok fenomeni Gizem Yıldız erkek arkadaşı ile birlikte çektiği videoda "Amin amin" sözüyle ve ses tonuyla kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Videosu kısa sürede binlerce kişi tarafından yayınlanan ve sesi kullanılarak videolar çekilen Yıldız, burun estetiği ve dudak dolgusu yaptırdı.

ESTETİK YAPTIRIP YENİ İŞE ATILDI

Kısa sürede 111 bin takipçiye ulaşan Gizem Yıldız, önce burun estetiği yaptırdı. Ameliyattan kısa bir süre sonra dudak dolgusu da yaptıran Yıldız bir de kendi butiğini açtığını duyurdu. Yaşamını Sivas'ta sürdüren fenomen, takipçilerine seslenerek "Mütevazi küçük bir mağaza olacak. Sürekli Sivas'taki kendi butiğimde olacağım, beni ziyaret etmek isteyenler gelebilir" dedi. Fenomen hakkında çıkan estetikle yüzünü değiştirdi haberini de "Yok ben format attım" diyerek tiye aldı.

İşte Gizem Yıldız'ın son hali...

'Amin' videosuyla tanınan fenomen Gizem Yıldız, estetikle bambaşka biri oldu

'Amin' videosuyla tanınan fenomen Gizem Yıldız, estetikle bambaşka biri oldu

'Amin' videosuyla tanınan fenomen Gizem Yıldız, estetikle bambaşka biri oldu

'Amin' videosuyla tanınan fenomen Gizem Yıldız, estetikle bambaşka biri oldu

'Amin' videosuyla tanınan fenomen Gizem Yıldız, estetikle bambaşka biri oldu

'Amin' videosuyla tanınan fenomen Gizem Yıldız, estetikle bambaşka biri oldu

'Amin' videosuyla tanınan fenomen Gizem Yıldız, estetikle bambaşka biri oldu

Ecem Altan
Ecem Altan
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Yorumlar (11)

corci:

ya bir de bunu çıkarmayın başımıza. illalah geldi bu tiplerden. iki gün sonra altınlarını sergilemeye başlar.

Yanıtla09
YİĞİT TÜRKALP:

ALLAHTAN ETTİKLERİNİZİ BULURSUNUZ İNŞALLAH.....

Yanıtla425
Özgür VATAN:

Bunlar 1400 yılık sspkınlığın ürünü

Yanıtla4044
DİYARBEKİR:

bence 100 yıllık muz cumhuriyeti sapkınlıkları

00
Mustafa Binici:

sen hangi sapkınlığın ürünüsün acaba?

02
Mustafa Binici:

sen hangi sapkınlığın eserin acaba?

10
DİYARBEKİR:

dedi primatın torunu

34
Goethegitme:

Maymun soyundanım diyen konuştu

728
Hsn:

Aynaya bakarakmı yazıyorsun yorumu?

1120
fearless:

süreyya hanımın muhteşem değişimi

Yanıtla1027
Tüm 11 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
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