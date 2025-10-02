İstanbul Boğazı'nın kıyısında yer alan tarihi Beyaz Köşk, son dönemde iş dünyasının gündemine oturdu. Peki, bu göz kamaştırıcı köşkün yeni sahibi kim? Tekstil sektöründen denizciliğe uzanan yatırımlarıyla tanınan ve Türkiye iş dünyasında dikkat çeken isim Ali Bekmezci kimdir, kaç yaşında, nereli? Ali Bekmezci serveti ne kadar? Ali Bekmezci'nin hayatına dair tüm detaylar haberimizde!

ALİ BEKMEZCİ KİMDİR?

Türkiye iş dünyasının dikkat çeken isimlerinden biri olan Ali Bekmezci, özellikle tekstil ve denizcilik sektörlerinde yaptığı yatırımlarla tanınıyor. Tekstil alanında faaliyet gösteren BEKS Çorap ve İç Giyim şirketinin sahibi olan Bekmezci, iş hayatına köklü bir aile geleneği üzerine inşa edilmiş stratejik adımlarla başlamıştır.

Ali Bekmezci, sadece tekstil değil, denizcilik sektöründe de önemli bir oyuncu. Beks Shipping adlı şirketi, tanker ve kuru yük gemileriyle uluslararası arenada faaliyet göstermektedir. Bu yönüyle Bekmezci, iş dünyasında "tekstilden denizciliğe" uzanan vizyonuyla öne çıkıyor.

İstanbul Bebek'te Boğaz manzaralı tarihi Beyaz Köşkü satın almasıyla da gündeme gelen Bekmezci, hem iş hem de yaşam alanındaki tercihleriyle medyanın ilgisini çekmeyi başarıyor.

ALİ BEKMEZCİ NERELİ?

Ali Bekmezci, İstanbul merkezli köklü bir iş dünyası ailesinin ferdi olarak İstanbul'da doğmuş ve büyümüştür. Ailesinin Türkiye'de tekstil ve sanayi alanındaki uzun geçmişi, Bekmezci'nin stratejik ve hızlı iş kararları almasını kolaylaştırmıştır.

İstanbul'un iş ve denizcilik kültürüyle iç içe büyüyen Bekmezci, hem yerel hem de uluslararası pazarlarda etkin bir iş insanı olarak kendini kanıtlamıştır. Bekmezci ailesinin geçmişten gelen sanayi yatırımları, Ali Bekmezci'nin sadece şirket yönetimi değil, aynı zamanda geniş yatırım portföyü oluşturmasına da olanak sağlamıştır.

ALİ BEKMEZCİ SERVETİ NE KADAR?

Ali Bekmezci'nin serveti, sahip olduğu şirketler ve yatırımlarla Türkiye iş dünyasında dikkat çekiyor. BEKS Çorap ve İç Giyim'in Türkiye ve global pazarlarda elde ettiği üretim kapasitesi, Beks Shipping'in filosunda yer alan tanker ve kuru yük gemileri, Bekmezci ailesinin toplam servetini yüksek seviyelerde tutuyor.

Bekmezci'nin servetinin temel kaynağı:

Tekstil sektörü: BEKS markası, Türkiye'nin önde gelen çorap ve iç giyim üreticilerinden biri. Yurt içi ve yurt dışı pazarlarda geniş dağıtım ağı bulunuyor.

Denizcilik sektörü: Beks Shipping filosunda çok sayıda tanker ve kuru yük gemisi yer alıyor. Uluslararası taşımacılık ve armatörlük alanındaki yatırımları, servetinin büyümesinde kritik rol oynuyor.

Ayrıca, Bekmezci ailesi uluslararası yaptırım süreçleriyle de gündeme gelmiş, ancak Ali Bekmezci, tüm faaliyetlerinin uluslararası yasa ve yaptırımlara uygun olduğunu açıklamıştır. Tanker filosunun taşıdığı yüklerde titiz kontrol ve denetim yaptıklarını belirten Bekmezci, şirketin global ticarette şeffaf ve yasalara uygun çalıştığını vurgulamıştır.