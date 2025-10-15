Türk kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerden biri olan Alaattin Çakıcı, özellikle 1980'li yıllardan itibaren adının karıştığı davalar, siyasi bağlantılar ve cezaevi süreçleriyle gündemde yer aldı. Peki, Alaattin Çakıcı kimdir, kaç yaşında, nereli? Alaattin Çakıcı şu an nerede? Neden tutuklanmıştı, ne zaman serbest bırakıldı? Alaattin Çakıcı'nın hayatına dair detaylar haberimizde...

ALAATTİN ÇAKICI KİMDİR?

20 Ocak 1953 tarihinde Trabzon'un Fındıklı köyünde doğan Alaattin Çakıcı'nın annesi Şakire, babası ise Ali Çakıcı'dır. Altı çocuklu bir ailenin ferdidir. Aile, daha sonra İstanbul'a taşınarak Kağıthane ilçesine yerleşti. Baba Ali Çakıcı burada kahvehane işletmeye başladı.

1970'li yılların politik atmosferi içinde Çakıcı, MHP ve Ülkü Ocakları yapılanmaları içerisinde faaliyet gösterdi. 1979 yılında silahlı bir saldırıya uğrayarak yaralandı. 1980 yılında babası Ali Çakıcı silahlı bir saldırı sonucu hayatını kaybetti. Aynı yıl gerçekleşen 12 Eylül Darbesi sonrası gözaltına alındı ve tutuklandı. 1982 yılında delil yetersizliğinden serbest bırakıldı.

1980'li yılların ortasında, hakkında çıkan haberlere göre Çakıcı, ASALA'ya karşı yürütüldüğü iddia edilen kontr-terör faaliyetlerine katıldı. Bu süreçte özel askeri eğitim aldığı ve bazı görevlerde yer aldığı kamuoyuna yansıdı. Bu bilgiler resmî kurumlar tarafından detaylandırılmadı.

1990'larda hakkında çok sayıda suçlama yöneltildi. Bu suçlamalar arasında yaralama, tehdit, azmettirme ve organize suç faaliyetleri yer aldı. Özellikle 1995 yılında eski eşi Uğur Kılıç'ın öldürülmesi olayında azmettirici olduğu iddiasıyla 19 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

ALAATTİN ÇAKICI KAÇ YAŞINDA?

Alaattin Çakıcı, 2025 yılı itibariyle 72 yaşındadır. 20 Ocak 1953 doğumlu olan Çakıcı, ilerleyen yaşına rağmen kamuoyunda adı sıkça geçen isimlerden biridir. Cezaevi süreçleri, basına yansıyan mektupları ve açıklamaları nedeniyle güncel gelişmelerin içinde yer almaktadır.

ALAATTİN ÇAKICI NERELİ?

Çakıcı'nın doğum yeri, Karadeniz Bölgesi'nin Trabzon iline bağlı Fındıklı köyüdür. Ancak çocukluk ve gençlik yıllarının büyük bölümü İstanbul'da geçmiştir. Ailesinin İstanbul'a göç etmesiyle birlikte Kağıthane ilçesine yerleşmişlerdir. Bu süreçten sonra yaşamının önemli bölümü İstanbul merkezli gelişmeler içinde şekillenmiştir.

ALAATTİN ÇAKICI ŞU AN NEREDE?

Alaattin Çakıcı, 15 Nisan 2020 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan infaz yasası değişikliği kapsamında tahliye edilmiştir. Hükümlü olarak bulunduğu Sincan L Tipi Cezaevi'nden çıkarılmıştır. Bu değişiklik, COVID-19 pandemisi gerekçe gösterilerek cezaevlerindeki yoğunluğu azaltmayı hedefleyen düzenleme kapsamında yürürlüğe girmiştir.

Tahliyesinden sonra kamuoyuna yazılı açıklamalar yapmaya devam eden Çakıcı'nın, şu anda nerede yaşadığına dair resmî ve doğrulanmış bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak basına yansıyan bazı haberlerde, çeşitli bölgelerde görüldüğü iddia edilmiştir. Bu iddiaların doğruluğu teyit edilememiştir.