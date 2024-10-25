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Alaattin Çakıcı kimdir? Alaattin Çakıcı kaç yaşında, nereli?

Alaattin Çakıcı kimdir? Alaattin Çakıcı kaç yaşında, nereli?
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Alaattin Çakıcı'nın hayatı merak ediliyor. Çakıcı'nın yaşamı, nereli olduğu ve yaşamına dair bilgiler bu haberde detaylı bir şekilde anlatılıyor. Alaattin Çakıcı'nın kim olduğunu daha yakından tanımak için haberimizi okuyabilirsiniz.

Alaattin Çakıcı'nın çocukluğunda ailesinin açtığı bir kahvehanede, genç yaşlarda suç dünyasıyla tanışması, onu ilerideki yaşamında önemli bir rol oynayacak olayların başlangıcını oluşturdu. Suç kariyeri, özellikle organize suç örgütü liderliğiyle dikkat çekti. Çakıcı, birçok yasal sorun ve mahkeme süreciyle karşı karşıya kaldı. Peki, Alaattin Çakıcı kimdir? Alaattin Çakıcı kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

ALAATTİN ÇAKICI KİMDİR?

Alaattin Çakıcı, 20 Ocak 1953'te Trabzon'un Arsin ilçesine bağlı Fındıklı köyünde, Ali ve Şakire Çakıcı çiftinin en büyük çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Çakıcı'nın iki erkek kardeşi, Fahrettin ve Gençağa, ayrıca iki kız kardeşi, Gamze ve Leyla bulunmaktadır. Ailesiyle birlikte İstanbul'a göç eden Çakıcı, Gültepe, Kağıthane semtinde yaşamaya başlamıştır. Babası Ali, burada bir kahvehane açarak işletmeye koyulmuştur.

Çakıcı'nın hayatı, organize suç dünyasıyla olan bağlantıları nedeniyle dikkat çekmektedir. 17 Ağustos 1998'de, Türk ve Avusturyalı özel operasyon polisleri tarafından düzenlenen bir operasyonda, modacı Canan Yaka ve sanatçı Selçuk Ural'ın kızı Aslı Ural ile birlikte Fransa'nın Nice kentinde yakalanmıştır. Bu operasyonda Çakıcı'nın üzerinde, Nedim Caner adına düzenlenmiş bir kırmızı pasaport ve 17 bin Amerikan doları ele geçirilmiştir.

Alaattin Çakıcı kimdir? Alaattin Çakıcı kaç yaşında, nereli?

ALAATTİN ÇAKICI'NIN SUÇLARI VE CEZALARI

Gazeteci Hıncal Uluç'u yaralamaya azmettirmek suçundan, Alaattin Çakıcı'ya üç yıl dört ay hapis cezası verildi. Ayrıca, 26 Mart 2000 tarihinde Karagümrük Spor Kulübü Lokali'ne yönelik düzenlenen silahlı saldırıda on beş kişinin yaralanmasına neden olan eylemiyle ilgili olarak, "çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan üç yıl dört ay ve müessir fiile azmettirmekten on dört yıl dokuz ay hapis cezasına çarptırıldı. Yargıtay, çete suçundan verilen cezayı onarken, müessir fiile azmettirme cezasında usul eksikliği buldu.

Borsacı Adil Öngen'in aracının kurşunlanmasıyla bağlantılı olarak da on yıl on ay hapis cezasına mahkum edildi.

1995 yılında Uludağ'da eski eşi Nuriye Uğur Kılıç'ın öldürülmesi olayıyla ilgili azmettirici olarak yargılandı. Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Çakıcı'yı önce ömür boyu hapis cezasına çarptırdı; ancak, Kılıç'ın Çakıcı'ya yönelik olarak söylediği "Öcalan senden daha şerefli" ifadesi nedeniyle tahrik indirimi uyguladı. Bu indirimle birlikte, Çakıcı'nın cezası on dokuz yıl iki ay hapis oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle on ay hapis cezası aldı. Ayrıca, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik tehdit ve hakaret içeren bir mektup paylaştıktan sonra, 11 Ekim 2021'de 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bu cezalar, Çakıcı'nın uzun ve tartışmalı suç geçmişinin bir parçası olarak kaydedilmiştir.

Alaattin Çakıcı kimdir? Alaattin Çakıcı kaç yaşında, nereli?

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