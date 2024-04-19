AKREP DOLUNAYI NE ZAMAN? 23 Nisan Akrep Dolunayı burçları nasıl etkileyecek?

Gökyüzünde gerçekleşen olaylar burçları doğrudan etkiliyor. Astroloji severler, dolunay dönemlerini yakından takip ediyor. Sıradaki dolunay ise Akrep burcunda. AKREP DOLUNAYI NE ZAMAN? 23 Nisan Akrep Dolunayı burçları nasıl etkileyecek? İşte detaylar...

AKREP DOLUNAYI NE ZAMAN?

23 Nisan 2024 tarihinde Akrep burcunda bir dolunay yaşanacak. Türkiye saati ile 24 Nisan 01.46'da yaşanacak olan Dolunay, Dünya saati ile 23 Nisan 23.49 sularında yaşanmaya başlanacak. Akrep dolunayı kişisel hayatlara odaklanılan bir dönem olacak. Pluton'un Kova hali hayat sorgusunun artmasını, ilişkileri, hayatta nereden nereye gidildiğinin düşünüldüğü bir dönem olacak. 2021 Kasım tarihinden beri kendisinin bir oradan bir buraya savrulduğunu hisseden kişiler bu dolunayda biraz yorgun hissedecek.

Aynı zamanda Dolunay'ın içinde Merkür'ün de ateş burcundaki retro hali ve aynı zamanda Uranüs ve Jüpiter'in kavuşumu, gökyüzünde gezegenlerin arasında bir birleşim oluşturduğunun fark edilmesini sağlayacak.

BOĞA VE AKREP BURÇLARI

Boğa ve akrep burçları ilişkilerinde büyük dönüşümler yaşayacak. Geçmişten kalan konularla ilgilenmek durumunda kalabilirler. Bu burçların hafızaları, onları geçmişe sürükleyebilir.

KOÇ, YENGEÇ, TERAZİ, OĞLAK

İlişkide veya evlilikte motivasyonun düştüğü, bazı konuların artık heyecan vermediği, kopuk ve rutin bir dönemden geçildiği, içsel anlamda yetememe duygusu ön planda olabilir. Manevi açıdan paylaşımlar azalabilir.

İKİZLER BURCU

Dolunay, ikizler burcu için 6. evde etki gösterecek. Birtakım detayları veya araya sıkışmış eksikler için bu dönemde farkındalık yaşayabilirsiniz. Gözden kaçan bazı konuları dolunay sürecinde daha kolay çözeceksiniz. Sağlık alanında aynı sorundan şikayetçi iseniz bu konuda kalıcı bir çözüm bulabilirsiniz.

ASLAN BURCU

4. evinizde gerçekleşecek bu dolunay ilişkilerinizi sınayacak. Söylemek için sakındığınız ne varsa hepsini söylemek isteyeceksiniz.

BAŞAK BURCU

Öncelikleriniz değişiyor. Kendinizi ifade etmek için farklı yollar deneyeceksiniz. Emeklerinize daha çok değer verilmesinin gerektiğini dile getirecek, hırçın yanınızı ortaya çıkaracaksınız.

YAY BURCU

12. evinizi etkileyen dolunay hayatınızdaki endişeleri törpülemenizi sağlayabilir. Anne çevresine dair konular gündeminizde olabilir.

KOVA BURCU

İtibarınızı, yönetim şeklinizi, aile köklerinizi ilgilendirecek bu dolunay kariyer açısından yükselişe geçirdiğiniz bir süreci de beraberinde getirecek.

BALIK BURCU

Ani iş seyahatlerine hazır olun. Gökyüzü, hatrı sayılır süredir beklediğiniz bir konuda geri dönüşler alacağınızı söylüyor.