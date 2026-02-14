Akın Gürlek inanılmaz detayları açıkladı: 2-3 kilo kokain tüketiliyor, münasebetsiz ilişkiler yaşanıyor
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kasım Garipoğlu'nun organize ettiği uyuşturucu içerikli partilere ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Gürlek, "Kasım Garipoğlu'nun yalısında 3 gün parti yapıyorlar. Bir başsavcı olarak ben buna müsaade edemem. Cuma giriyorlar eve. Telefonları bırakıyorlar, özel katılımcılar var. Salıya kadar parti yapıyorlar. 2-3 kilo kokain tüketiyorlar, münasebetsiz ilişkiler yaşanıyor." dedi.
Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kasım Garipoğlu tarafından organize edilen uyuşturucu içerikli partilere ilişkin dikkat çeken bilgiler paylaştı.
"UYUŞTURUCU MESELESİ ÜLKENİN EN BÜYÜK SORUNU"
Uyuşturucu meselesinin ülkenin en büyük sorunu olduğunu vurgulayan Gürlek, TCK 191. madde kapsamında uyuşturucu kullanımına iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası öngörüldüğünü hatırlattı. Gürlek, İstanbul'un en büyük dört ana dağıtıcısına ulaştıklarını ve hedeflerinde uyuşturucu baronlarının olduğunu belirtti.
"İKİ, ÜÇ KİLO KOKAİN İÇİLİYOR"
Gürlek, Kasım Garipoğlu operasyonuna da değinerek, "Kasım Garipoğlu'nun yalısında 3 gün parti yapıyorlar. Bir başsavcı olarak ben buna müsaade edemem. Cuma giriyorlar eve. Telefonları bırakıyorlar, özel katılımcılar var. Salıya kadar parti yapıyorlar. 2-3 kilo kokain tüketiyorlar, münasebetsiz ilişkiler yaşanıyor.Soruşturmada şoförler, barmenler itirafçı oldu biliyorsunuz zaten." dedi.
Gürlek ayrıca, Dubai'den iade edilen şüphelilerin de bulunduğunu belirten Gürlek, Kocaeli'nde pilot bir rehabilitasyon merkezi uygulamasının başlatıldığını açıkladı.
NE OLMUŞTU?
Eski Habertürk genel yayın yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un da tutuklandığı 'uyuşturucu' soruşturmasında gözaltı kararı verilen Kasım Garipoğlu hakkında 18 Aralık'ta yakalama kararı çıkarılmıştı. Soruşturma kapsamında Garipoğlu'nun mal varlığına el konuldu.
Garipoğlu'nun yakalanması için İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki evine düzenlenen operasyonda şunlara el konulmuştu:
- Bir ruhsatlı tabanca
- Bir kurusıkı tabanca
- Sekiz uyuşturucu hap
- Dört parça kristal şeklinde uyuşturucu
- Uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen 51 kartuş kutu
- Uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen beş likit
- Uyuşturucu kullanmaya yarayan aparatlar
- Uyuşturucu madde öğütücüsü
- Üstünde ve altında 100'er dolar bulunan dokuz deste boş kağıt
- Orta kısımları kesik 19 sahte dolar
ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINMIŞTI
Öte yandan soruşturma sürerken Garipoğlu'nun şoförü İsmail Ahmet Akçay gözaltına alınmış ardından tutuklanmıştı.
Kasım Garipoğlu, Münevver Karabulut'u öldüren Cem Garipoğlu'nun kuzeni.