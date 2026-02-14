Akın Gürlek inanılmaz detayları açıkladı: 2-3 kilo kokain tüketiliyor, münasebetsiz ilişkiler yaşanıyor

Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kasım Garipoğlu tarafından organize edilen uyuşturucu içerikli partilere ilişkin dikkat çeken bilgiler paylaştı.

"UYUŞTURUCU MESELESİ ÜLKENİN EN BÜYÜK SORUNU"

Uyuşturucu meselesinin ülkenin en büyük sorunu olduğunu vurgulayan Gürlek, TCK 191. madde kapsamında uyuşturucu kullanımına iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası öngörüldüğünü hatırlattı. Gürlek, İstanbul'un en büyük dört ana dağıtıcısına ulaştıklarını ve hedeflerinde uyuşturucu baronlarının olduğunu belirtti.

"İKİ, ÜÇ KİLO KOKAİN İÇİLİYOR"

Gürlek, Kasım Garipoğlu operasyonuna da değinerek, "Kasım Garipoğlu'nun yalısında 3 gün parti yapıyorlar. Bir başsavcı olarak ben buna müsaade edemem. Cuma giriyorlar eve. Telefonları bırakıyorlar, özel katılımcılar var. Salıya kadar parti yapıyorlar. 2-3 kilo kokain tüketiyorlar, münasebetsiz ilişkiler yaşanıyor.Soruşturmada şoförler, barmenler itirafçı oldu biliyorsunuz zaten." dedi.

Gürlek ayrıca, Dubai'den iade edilen şüphelilerin de bulunduğunu belirten Gürlek, Kocaeli'nde pilot bir rehabilitasyon merkezi uygulamasının başlatıldığını açıkladı.

Kasım Garipoğlu

NE OLMUŞTU?

Eski Habertürk genel yayın yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un da tutuklandığı 'uyuşturucu' soruşturmasında gözaltı kararı verilen Kasım Garipoğlu hakkında 18 Aralık'ta yakalama kararı çıkarılmıştı. Soruşturma kapsamında Garipoğlu'nun mal varlığına el konuldu.

Garipoğlu'nun yakalanması için İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki evine düzenlenen operasyonda şunlara el konulmuştu:

Bir ruhsatlı tabanca

Bir kurusıkı tabanca

Sekiz uyuşturucu hap

Dört parça kristal şeklinde uyuşturucu

Uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen 51 kartuş kutu

Uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen beş likit

Uyuşturucu kullanmaya yarayan aparatlar

Uyuşturucu madde öğütücüsü

Üstünde ve altında 100'er dolar bulunan dokuz deste boş kağıt

Orta kısımları kesik 19 sahte dolar

ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Öte yandan soruşturma sürerken Garipoğlu'nun şoförü İsmail Ahmet Akçay gözaltına alınmış ardından tutuklanmıştı.

Kasım Garipoğlu, Münevver Karabulut'u öldüren Cem Garipoğlu'nun kuzeni.