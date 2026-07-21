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AK Parti'ye geçeceği konuşulan İYİ Parti Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban sessizliğini bozdu: Bir insan boşanacağı zaman baba evine döner

AK Parti'ye geçeceği konuşulan İYİ Parti Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban sessizliğini bozdu: Bir insan boşanacağı zaman baba evine döner
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Kulislerde AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddialarla gündemden düşmeyen İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, konuya ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Gürban, "AK Parti’ye geçersem daha çözüm odaklı olurum, elim daha güçlü olacak. En azından AK Parti'de bir telefon açarız. Yani bir insan boşanacağı zaman babasının evine döner" ifadelerini kullandı.

  • İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, AK Parti'ye geçeceği iddialarına ilişkin 'bir insan boşanacağı zaman babasının evine döner' ifadesini kullandı.
  • Gürban, İYİ Parti'de önerge veremediğini ve parti içinde engellendiğini iddia etti.
  • Gürban, 2007-2023 yılları arasında AK Parti üyesi olduğunu ve AK Parti'ye geçmesi halinde daha çözüm odaklı olacağını belirtti.

Kulislerde bir süredir AK Parti'ye geçeceği konuşulan, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, söz konusu iddialara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"MECLİS’TE ÖNERGE BİLE VEREMİYORUM”

Gaziantep yerel basınına konuşan Gürban, İYİ Parti Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu ile görüştüğünü belirterek parti içinde yaşandığını öne sürdüğü krizleri tek tek anlattı.

İYİ Parti yönetimine ve kurmaylarına tepki gösteren Gürban, Meclis çalışmalarında engellendiğini iddia ederek şu ifadeleri kullandı: "Genel başkana çıktım, 'Ben 1 yıldır önerge veremiyorum. Çünkü 4-5 tane milletvekili imza atmıyor' dedim. Bizim danışmanları kovmuş hatta birisi. Gaziantep’te fırtına yaşandı, köyleri gezdik, önerge veremiyoruz. İmza atmıyorlar, bizim sayımız az.

“SEN NASIL MUHALİF PARTİSİN?"

Buğra Kavuncu, Meclis konuşmasında, 'Önce konuşmanı göstereceksin' diyor. ‘Neden’ dediğimde, 'Benim hayallerim var, siyasi hedeflerim var, kimseyle kötü olamam' diyor. 'MHP’ye, AK Parti'ye kavga çıkartacak sözler söylemeyin' diyor. Sen nasıl muhalif partisin?"

"2007-2023 AK PARTİ ÜYESİYİM, İNSAN BOŞANACAĞI ZAMAN BABASININ EVİNE DÖNER"

Geçmişini ve siyasi çizgisini hatırlatan Gürban, AK Parti'ye olası transferine ilişkin soru işaretlerini ortadan kaldıracak nitelikte konuştu: "Ben 2007-2023 AK Parti Şahinbey üyesiyim. 16 senelik partimi bırakmış gelmişim. Ülkücü kökenden gelen bir adam değilim. AK Parti'ye geçersem daha çözüm odaklı olurum; zaten İYİ Parti'de önerge veremiyorum ki, en azından AK Parti'de bir telefon açarız. Yani bir insan boşanacağı zaman babasının evine döner. Ben gidip HDP’ye katılamam."

"KURT İŞARETİ YAPIP YÜZDE 10 ALMAK SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞİL"

Partinin mevcut siyaset tarzını da hedef alan Gaziantep Milletvekili, izlenen muhalefet çizgisini yetersiz bulduğunu vurguladı: "Cumhurbaşkanı uçak yapıyor, Trump’a gider yapıyor, yerli savunma sanayi yapıyor. Bir sürü emekliye para dağıtıyor, bu halde yüzde 40 oy alıyor. Biz çıkıyoruz elimizi kurt işareti yapıyoruz, yüzde 10 alıyoruz. Bu sürdürülebilir değil, bir politikamızın olması lazım."

İYİ PARTİ SÖZCÜSÜ KAVUNCU “TELEFONLARIMA ÇIKMIYOR” DEMİŞTİ

Gürban'ın sosyal medya profillerinden “İYİ Parti Gaziantep Milletvekili” ibaresini kaldırmasının ardından, İYİ Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu’nun da geçtiğimiz günlerde "Gürban'a ulaşamadığını ve telefonlarına çıkmadığını" belirtmesi, iddiaları doğrulayan bir gelişme olarak kaydedilmişti. 

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
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