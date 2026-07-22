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Bakırköy ve Kadıköy'de iş yerlerine silahlı saldırı: 6 gözaltı

Bakırköy ve Kadıköy'de iş yerlerine silahlı saldırı: 6 gözaltı
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Yeni Nesil Silahlı Suç Örgütleri’ne yönelik soruşturmada 6 kişi gözaltına alındı, 2'si tutuklandı.

BAKIRKÖY Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 'Yeni Nesil Silahlı Suç Örgütleri'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Bakırköy ve Kadıköy'de iş yerlerine düzenlenen silahlı saldırılara ilişkin 6 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 4 şüphelinin ise ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca, 'Yeni Nesil Silahlı Suç Örgütleri' olarak bilinen silahlı suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, Bakırköy ve Kadıköy'de 30 Haziran ile 18 Temmuz günü bazı iş yerlerine yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırılarla ilgili çalışma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, eylemlere karıştıkları belirlenen 2'si 18 yaşından küçük şüpheli olmak üzere toplam 10 kişi hakkında 'Nitelikli yağma' ve 'Silahlı suç örgütüne üye olma' suçlarından yakalama, gözaltı ve arama talimatı verildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyon kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 şüphelinin ifade işlemleri sürerken, firari olan 4 şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.

SALDIRIYA İLİŞKİN YAZIŞMALAR ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma dosyasına giren yazışmalarda şüphelilerin, eylem öncesinde hedef iş yerinin konumuna ilişkin birbirlerine bilgi verdikleri, olay yerinden fotoğraf ve video paylaştıkları, silahlı saldırının ardından ise eyleme ilişkin mesajlaştıkları tespit edildi. Dosyada ayrıca saldırıya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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