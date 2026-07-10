AK Parti Ordu Milletvekili Kaynak: 21. yüzyıl tarihe Recep Tayyip Erdoğan dönemi olarak geçecek

Ak Parti Ordu Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak, Haberler.com yayınında Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye’nin 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’na yönelik kararını değerlendirdi. Kaynak, kararın siyasi amaç taşıdığını belirterek Avrupa Birliği’nin Türkiye karşıtı tutumuna tepki gösterdi. Haberler.com yayınında konuşan Kaynak, Kıbrıs meselesi, Avrupa Birliği’nin yaklaşımı, NATO Zirvesi, Türkiye’nin bölgesel gücü ve ABD’nin Türkiye’ye yönelik tutumuna ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

AVRUPA PARLAMENTOSU'NUN KARARINA TEPKİ

Avrupa Parlamentosu’nun 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’na yönelik kararını değerlendiren AK Parti Ordu Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak, kararın Türkiye açısından kabul edilemez olduğunu söyledi. Kaynak, "Biz, Kıbrıs’ı ve adaları Yunanlılardan almadık" ifadelerini kullanarak Kıbrıs meselesinde tarihi gerçeklerin göz ardı edildiğini savundu.

"GÜNEY KIBRIS VE YUNANİSTAN İSRAİL'İN ELİNE GEÇTİ"

Kıbrıs ve bölge dengelerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kaynak, Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ın İsrail etkisi altında olduğunu öne sürdü. Kaynak, "Güney Kıbrıs ve Yunanistan İsrail’in eline geçti" diyerek Avrupa Parlamentosu kararının arkasında bölgesel güç mücadelesinin bulunduğunu ifade etti.

"AVRUPA BİRLİĞİ GÜNDEM DEĞİŞTİRMEYE ÇALIŞIYOR"

Avrupa Birliği’nin insan hakları söylemini de eleştiren Kaynak, AB’nin geçmişte yaşanan büyük krizlerde yeterli tutumu sergilemediğini belirtti. Kaynak, "Avrupa Birliği insan haklarıyla ilgilenseydi bunu Bosna-Hersek savaşında görürdük" dedi. Avrupa Birliği’nin mevcut politikalarını eleştiren Kaynak, "Avrupa Birliği gündem değiştirmeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.

"ARTIK AVRUPA BİRLİĞİ HASTA ADAM KONUMUNDA"

Kaynak, Avrupa Birliği’nin küresel siyasette güç kaybettiğini savunarak, geçmişte Osmanlı için kullanılan "hasta adam" benzetmesini AB için yaptı. Kaynak, "Eskiden Osmanlı’ya ‘hasta adam’ derlerdi, artık Avrupa Birliği bu konumda" dedi. Trump’ın açıklamalarının Avrupa Birliği üzerinde ciddi bir etki oluşturduğunu belirten Kaynak, "Avrupa Birliği, Trump’ın açıklamalarıyla çok büyük bir tokat yedi" ifadelerini kullandı.

NATO ZİRVESİ VE TÜRKİYE'NİN ARTAN GÜCÜ

NATO Zirvesi’ne de değinen Kaynak, zirvenin Türkiye’nin uluslararası alandaki gücünü gösterdiğini söyledi. Kaynak, "NATO Zirvesi, Türkiye’nin gücüne inanılmaz ezici bir ağırlık verdi" diyerek Türkiye’nin diplomasi ve güvenlik politikalarında daha güçlü bir konuma geldiğini belirtti. "21. yüzyıl Türkiye’nin yüzyılı olacak" diyen Kaynak, Türkiye’nin yeni dönemde bölgesel ve küresel siyasette daha belirleyici bir rol üstleneceğini ifade etti.

"ABD MÜTTEFİK OLARAK TÜRKİYE'Yİ SEÇTİ"

ABD’nin Türkiye’ye yaklaşımına ilişkin değerlendirmede bulunan Kaynak, Washington yönetiminin Türkiye’yi önemli bir müttefik olarak gördüğünü söyledi. Kaynak, "ABD, en olgun, akıllı ve barışçıl müttefik olarak Türkiye’yi seçti" dedi. Türkiye’nin hem NATO içindeki rolü hem de bölgesel barışa katkılarıyla öne çıktığını belirten Kaynak, bu sürecin Türkiye’nin stratejik önemini artırdığını vurguladı.

"21. YÜZYIL RECEP TAYYİP ERDOĞAN DÖNEMİ OLARAK GEÇECEK"

Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğine de vurgu yapan Kaynak, Türkiye’nin son yıllarda dış politika ve savunma alanlarında tarihi adımlar attığını söyledi. Kaynak, "21. yüzyıl tarihe ‘ Recep Tayyip Erdoğan dönemi’ olarak geçecek" ifadelerini kullandı. Avrupa Birliği’ni sert sözlerle eleştiren Kaynak, "Avrupa bir şamar oğlanına döndü" diyerek AB’nin küresel siyasette etkisini kaybettiğini savundu.